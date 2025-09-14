幸福寵物嘉年華 200隻萌寵齊聚羅東文化工場比賽由「酷龍」奪冠

幸福宜蘭寵物嘉年華今天在羅東文化工場熱鬧展開，現場集結超過70個犬種、近200隻毛小孩與飼主同歡，主辦單位分組進行體態與步態競賽，只見每隻訓練有素的萌寵驕傲且自信地展露美姿，最後從中選出超級冠軍犬是來自桃園的「酷龍」。

這場由宜蘭縣政府、宜蘭縣寵物商業同業公會與台灣畜犬協會共同舉辦的毛小孩盛會，除了競賽以外，場內也設置多個寵物主題攤位，展出寵物美容、飼料、保健食品、零食與外出用品等多元商品，呈現寵物產業的未來趨勢與蓬勃發展。

宜蘭縣動植物防疫所也在活動現場設攤宣導，免費提供狂犬病疫苗與寵物晶片注射各100劑，並協助民眾於現場辦理寵物登記，同步宣導寵物絕育及疾病預防等重要觀念，鼓勵民眾以行動守護寵物安全及健康，生命教育防疫宣導，提升飼主責任觀念。

現場分組進行體態與步態競賽，毛小孩絲毫不怕生，抬頭挺胸走在競賽會場，俏皮可愛，展現出最好的美姿，最後由評審選出的「超級冠軍犬」是來自桃園白佳代犬舍的玩具貴賓犬，名叫「酷龍」，博得熱烈掌聲。