審計指重陽禮金調高恐增財政負擔 宜縣：持續評估

中央社／ 宜蘭14日電

根據審計報告，宜蘭重陽敬老禮金調增幅度達66.67%，恐加劇財政負擔，並排擠其他社會福利資源。縣府指出，已暫緩辦理年齡下修，將持續評估財政狀況，避免影響其他施政計畫。

宜蘭縣審計室審計報告指出，宜蘭縣政府於民國111年間修正重陽敬老禮金實施要點，設籍宜蘭縣年滿百歲的長者，禮金由新台幣1萬元調升至1萬2000元；年滿90歲至99歲的長者，及年滿80歲至89歲的原住民長者，禮金由1000元調升至1200元。但尚未訂定排富條款，且111年至113年發放人次逐年增加，發放金額從新台幣588萬元，增加至614萬餘元。

報告指出，縣府今年1月2日再次修正重陽敬老禮金實施要點，將設籍宜蘭縣年滿百歲的長者，禮金調升至2萬元；年滿90歲至99歲的長者，及年滿80歲至89歲的原住民長者，禮金調升至2000元。調增幅度達66.67%，仍未訂有排富條款，恐加劇財政負擔，且有排擠其他社會福利資源之虞。

縣府答覆，發放重陽禮金可增加長者經濟自主權，促進長者社會參與機會，考量財政狀況及社會福利政策財源，已暫緩辦理年齡下修，避免加重財政負擔，未來將持續評估財政狀況，以避免影響其他施政計畫預算資源。

財政 宜蘭 重陽敬老禮金

