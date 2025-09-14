聽新聞
淡季搶商機...礁溪飯店早午餐和牛、鱈場蟹吃到飽 這家抽總統套房
宜蘭旅宿業今年暑假旺季不旺，9月進入淡季業者搶商機，礁溪長榮鳳凰酒店今起推出「周日限定奢華早午餐」，周六專案入住，隔天免費享用1580元頂級海陸盛宴，包括龍蝦、澳洲和牛、鱈場蟹、干貝、紐西蘭羊排吃到飽；力麗威斯汀酒店則祭出9月入住，抽總統Villa套房免費住。
以往宜蘭暑假住宿率大約八、九成，今年暑假國人瘋出國，國旅市場住宿下滑，就連礁溪鄉一級戰區暑假平日慘淡，假日也只有五、六成住房，全縣唯有縣政府舉辦國際童玩節的附近民宿，暑假住宿開紅盤。
進入9月旅遊淡季，業者卯起來推優惠刺激國內旅遊，礁溪長榮鳳凰酒店打出全台獨創，周六專案入住選一泊一食或兩食方案，隔天享受奢華早午餐。主廚匯集頂級食材料理龍蝦三重奏、鱈場蟹龍蝦湯泡飯、現切爐烤和牛、鮭魚卵海鮮丼飯、現煎干貝等多道美食，喚醒早晨的味蕾。
龍蝦三重奏，以眼斑龍蝦入菜的沙拉搭配維也納麵包，柔軟爽口，酥炸龍蝦包金黃酥脆，鱈場蟹龍蝦湯泡飯的湯頭濃郁，滋味讓人回味；現煎干貝外焦內嫩、鮮甜飽滿，煎比目魚肉質細膩，酥炸廣島生蠔鮮脆，提升海味層次更完整。
肉品表現包括紐西蘭羊排外酥內嫩、美式辣醬戰斧豬厚實口感、爐烤澳洲和牛鮮香四溢，花了一天細火慢燉的澳洲和牛牛肉麵，軟嫩肉塊入口即化，現場另有花膠菌菇雞湯、水梨雲耳排骨湯，養生滋補。
如果不入住，礁溪長榮鳳凰優惠宜蘭人，縣民、敬老、愛心價八折，奢華早午餐含服務費1390元，建議先訂位。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店也祭出優惠，9月底前平日入住，雙人一泊一食只要6888元起，即日起至9底入住者，每房每晚贈送1張抽獎券，有機會抽到豪華精選客房住宿券、天夢湯屋券、舞日本料理 晚間雙人節氣會席料理餐券、知味西餐廳雙人自助晚餐券、下午茶或泡湯券，最大獎是泳池總統級Villa套房，免費住一晚。
