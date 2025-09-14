快訊

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

國家警報響了！南部6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

小朋友泳渡基隆嶼！被海廢包圍場景駭人 被漁網纏繞玳瑁慶幸命不該絕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供
基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供

基隆市潛水教練王銘祥今天戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，讓長泳學生受不少罪。海廢中還有1隻玳瑁被漁網纏繞，救起後送交中華鯨豚協會照護。王銘祥說，學生被海廢包圍也是海洋教育，希望大家一起愛護海洋。

王銘祥外號「活塞教練」，他具有多重身分，是潛水教練、水中專業攝影師和遊艇船長，工作重心 多與海洋有關，並長期注關海洋生態。

今天有場小朋友勇渡基隆嶼活動，小朋友從八斗子下水，挑戰游到基隆嶼。「海洋護衛隊」擔任戒護作業，出動船隻、立槳（SUP）隨行保護，以及所需物資補給。

王銘祥說，泳渡途中因為處於「停潮」時間，有兩、三個足球場大的海廢，彷彿停滯在海面，學生必須從部分海廢中間游泳穿越。海廢中有疑似漁船汰換的廢機油，因此也有油汙，讓小朋友吃了不少苦 ，受了不少罪。

有人在海廢中發現1隻玳瑁，王銘銘將他救上船，並成為他向小朋友保護海洋生態的教材。王銘祥小心翼翼的剪開漁網，讓玳瑁擺脫束縛，並將牠帶回八斗子漁港「海之生復健站」，交由中華鯨豚協會照料。

王銘祥說，昨晚他駕船出海，螺旋槳也被海廢纏住，割除過程中他傷到手指，縫了三針，這只算小事。因為前幾年有漁船船長，潛水處理螺旋槳絞到廢棄漁網時，也被漁網纏住而往生。他呼籲民眾不要亂丟垃圾，因為隨溪河、海海入海就成了海廢，可能我們的下一代都要跟海廢同游。

基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供
基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供
基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供
基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供
基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供
基隆市潛水教練王銘祥今戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，並發現1隻玳瑁被漁網纏繞，成為真實的海洋教材，希望大家一起愛護海洋。圖／王銘祥提供

教練 朋友 基隆嶼

延伸閱讀

「向海生活」綠色小旅行 行駛絕美海岸公路身體力行愛地球

影／返台愛上東北角！她教潛水、開咖啡館...守護海洋獲模範漁民

海保署推友善釣具認證制度 盼守護海洋減少海廢

海洋垃圾變身藝術作品　熱血青年移居澎湖實踐愛海日常

相關新聞

心律不整福音！宜蘭完成首例脈衝場導管電燒 病人手術後兩天出院

國立陽明交通大學附設醫院最近完成宜蘭縣首例脈衝場導管電燒手術（Pulsed Field Ablation, PFA），病...

淡季搶商機...礁溪飯店早午餐和牛、鱈場蟹吃到飽 這家抽總統套房

宜蘭旅宿業今年暑假旺季不旺，9月進入淡季業者搶商機，礁溪長榮鳳凰酒店今起推出「周日限定奢華早午餐」，周六專案入住，隔天免...

小朋友泳渡基隆嶼！被海廢包圍場景駭人 被漁網纏繞玳瑁慶幸命不該絕

基隆市潛水教練王銘祥今天戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，讓長泳學生受不少罪。海廢中還有1隻玳瑁被漁網纏...

跑進金黃花海 首屆花蓮六十石山馬拉松吸引逾2000跑者

每年8月至10月是花蓮富里鄉六十石山金針花季，富里鄉公所今年首度將花季與運動結合，舉辦「六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」，...

花蓮崙天便道提早開放、明里便道趕進度 農民秋收運輸更安心

花蓮縣富里鄉崙天與明里便道，先後遭颱風暴雨、溪水暴漲而沖毀，造成地方交通與農產運輸受阻。鄉公所與縣府緊急搶修，其中崙天便...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖演練 16日上午細胞廣播測試警訊

農業部林業及自然保育署為因應國有林堰塞湖對下游區域可能造成的危害，預定於9月16日上午10時至12時間，針對花蓮縣光復鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。