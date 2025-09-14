聽新聞
小朋友泳渡基隆嶼！被海廢包圍場景駭人 被漁網纏繞玳瑁慶幸命不該絕
基隆市潛水教練王銘祥今天戒護泳渡基隆嶼活動時，在海面遭遇一大片海洋廢棄物，讓長泳學生受不少罪。海廢中還有1隻玳瑁被漁網纏繞，救起後送交中華鯨豚協會照護。王銘祥說，學生被海廢包圍也是海洋教育，希望大家一起愛護海洋。
王銘祥外號「活塞教練」，他具有多重身分，是潛水教練、水中專業攝影師和遊艇船長，工作重心 多與海洋有關，並長期注關海洋生態。
今天有場小朋友勇渡基隆嶼活動，小朋友從八斗子下水，挑戰游到基隆嶼。「海洋護衛隊」擔任戒護作業，出動船隻、立槳（SUP）隨行保護，以及所需物資補給。
王銘祥說，泳渡途中因為處於「停潮」時間，有兩、三個足球場大的海廢，彷彿停滯在海面，學生必須從部分海廢中間游泳穿越。海廢中有疑似漁船汰換的廢機油，因此也有油汙，讓小朋友吃了不少苦 ，受了不少罪。
有人在海廢中發現1隻玳瑁，王銘銘將他救上船，並成為他向小朋友保護海洋生態的教材。王銘祥小心翼翼的剪開漁網，讓玳瑁擺脫束縛，並將牠帶回八斗子漁港「海之生復健站」，交由中華鯨豚協會照料。
王銘祥說，昨晚他駕船出海，螺旋槳也被海廢纏住，割除過程中他傷到手指，縫了三針，這只算小事。因為前幾年有漁船船長，潛水處理螺旋槳絞到廢棄漁網時，也被漁網纏住而往生。他呼籲民眾不要亂丟垃圾，因為隨溪河、海海入海就成了海廢，可能我們的下一代都要跟海廢同游。
