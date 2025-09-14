快訊

跑進金黃花海 首屆花蓮六十石山馬拉松吸引逾2000跑者

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富里鄉公所今年首度將花季與運動結合，舉辦馬拉松競賽，跑者邊跑邊欣賞金針花美景。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉公所今年首度將花季與運動結合，舉辦馬拉松競賽，跑者邊跑邊欣賞金針花美景。圖／富里鄉公所提供

每年8月至10月是花蓮富里鄉六十石山金針花季，富里鄉公所今年首度將花季與運動結合，舉辦「六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」，吸引來自全台及世界各地2048名跑者參加，在縱谷稻田與金針花海間奔跑，享受邊跑邊欣賞秀麗山景的獨特體驗。

鄉公所為推廣金針花季觀光，首次舉行馬拉松比賽，此次賽事特別規畫三條路線，分別為5公里、10公里及21公里，適合不同層級跑者挑戰。其中21公里半程馬拉松最受矚目，沿途可遠眺縱谷田園、中央山脈壯闊景緻，並穿越金針花海旁，讓跑者享受大自然並完成挑戰。

鄉長江東成表示，富里以純淨自然與友善農業著稱，此次首辦馬拉松，不僅展現地方山海交織的風光，也希望藉由運動觀光吸引更多遊客走進富里，體驗農村的魅力。鄉公所團隊推出在地特色市集，集結小農產品、原鄉風味美食與伴手禮，讓跑者與遊客能在比賽之餘，品味富里的慢活氛圍。

江東成說，這場馬拉松讓賽事圓滿成功，不僅帶動觀光，也注入運動風潮。未來鄉公所將持續推動「運動X農遊」的品牌形象，讓更多國內外朋友認識縱谷風情，留下奔跑在金針花海間的美好記憶。

花蓮富里鄉公所今年首度將花季與運動結合舉辦馬拉松，跑者在縱谷稻田與金針花海間奔跑，享受邊跑邊欣賞秀麗山景的獨特體驗。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉公所今年首度將花季與運動結合舉辦馬拉松，跑者在縱谷稻田與金針花海間奔跑，享受邊跑邊欣賞秀麗山景的獨特體驗。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉公所今年首度將花季與運動結合，舉辦「六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」，吸引2048名跑者參與。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉公所今年首度將花季與運動結合，舉辦「六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」，吸引2048名跑者參與。圖／富里鄉公所提供

