聽新聞
0:00 / 0:00
跑進金黃花海 首屆花蓮六十石山馬拉松吸引逾2000跑者
每年8月至10月是花蓮富里鄉六十石山金針花季，富里鄉公所今年首度將花季與運動結合，舉辦「六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」，吸引來自全台及世界各地2048名跑者參加，在縱谷稻田與金針花海間奔跑，享受邊跑邊欣賞秀麗山景的獨特體驗。
鄉公所為推廣金針花季觀光，首次舉行馬拉松比賽，此次賽事特別規畫三條路線，分別為5公里、10公里及21公里，適合不同層級跑者挑戰。其中21公里半程馬拉松最受矚目，沿途可遠眺縱谷田園、中央山脈壯闊景緻，並穿越金針花海旁，讓跑者享受大自然並完成挑戰。
鄉長江東成表示，富里以純淨自然與友善農業著稱，此次首辦馬拉松，不僅展現地方山海交織的風光，也希望藉由運動觀光吸引更多遊客走進富里，體驗農村的魅力。鄉公所團隊推出在地特色市集，集結小農產品、原鄉風味美食與伴手禮，讓跑者與遊客能在比賽之餘，品味富里的慢活氛圍。
江東成說，這場馬拉松讓賽事圓滿成功，不僅帶動觀光，也注入運動風潮。未來鄉公所將持續推動「運動X農遊」的品牌形象，讓更多國內外朋友認識縱谷風情，留下奔跑在金針花海間的美好記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言