六十石山半馬開跑 陳義信：投入2億培育體育人才

中央社／ 花蓮縣14日電

來自世界各地2000多名跑者，今天在花蓮富里稻田與金針花海間揮灑汗水，原民會副主委陳義信期勉挑戰完賽，並指今年投入2億元經費，培育基層體育人才，盼在國際體壇為國爭光。

「2025花蓮富里第一屆六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」今天上午在富里鄉開跑，原住民族委員會副主委陳義信出席活動，期勉參加挑戰賽的選手們都能全力以赴，爭取佳績。

陳義信致詞表示，原民會長期以來補助各鄉（鎮、市、區）辦理各項原住民族歲時祭儀及運動競賽活動，希望能增進族人積極參與體育運動，培養運動風氣。多年來也透過各項計畫支持原住民族運動選手，例如訂有「原住民族專門人才獎勵要點」，今年也投入新台幣2億元經費，培育基層體育人才，獎勵更多優秀選手，期望優秀的體育人才能在國際體壇承先啟後、為國爭光。

陳義信指出，為促進體育交流與深化國際友好關係，提升台灣原住民族的國際能見度，原民會將於12月主辦「2025世界原住民族傳統運動會」，邀請9個邦交國及友好國家共11組國際原住民族團隊，以及台灣16族原住民族與平埔族群共同競技傳統運動，透過運動與文化活動展現各國原住民族的文化價值與生命力，推動全球對原住民族文化的重視與支持。

富里鄉長江東成表示，富里以純淨自然與友善農業聞名，首次舉辦馬拉松賽事，除展現好山好水，也希望藉由運動觀光吸引更多遊客走進富里，體驗農村魅力。未來將持續推廣在地農業與旅遊，打造「運動x農遊」的品牌形象，邀請更多國內外朋友認識花蓮縱谷的美麗。

富里 運動 原住民族

