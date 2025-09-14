花蓮崙天便道提早開放、明里便道趕進度 農民秋收運輸更安心

花蓮縣富里鄉崙天與明里便道，先後遭颱風暴雨、溪水暴漲而沖毀，造成地方交通與農產運輸受阻。鄉公所與縣府緊急搶修，其中崙天便道提前10天於9月20日開放通車；明里便道則正組裝鋼便橋，若天候配合，預計10月30日完工，11月初有望恢復通行。

富里鄉明里大橋與崙天大橋是居民生活與農產運輸命脈，2022年0918強震造成嚴重損毀，地方交通大受影響，縣府除向中央爭取重建經費，也在橋梁復建期間，於溪底設置臨時便道，維持基本通行。但隨後丹娜絲、薇帕及楊柳等颱風接連來襲，溪水暴漲再度沖毀便道，民眾生活與農業運輸再陷困境。

鄉長江東成指出，秋耕與秋收是農業生產關鍵期，為避免農民辛苦耕作的成果因交通受阻而受影響，鄉公所緊盯兩條便道的修復進度，並要求施工單位在確保品質下加快腳步，務必在秋收前開放通車。他也提醒，明里便道在施工期間安全風險較高，請鄉親避免通行，以免發生危險。