快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

花蓮助弱勢兒少儲蓄加碼100％ 存錢3年不缺席累積一桶金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府協助弱勢家庭孩子儲蓄未來教育與發展資金，只要家庭連續3年穩定繳存，除了有一桶金外，也贈送價值超過3千元的花蓮優質農產品。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府協助弱勢家庭孩子儲蓄未來教育與發展資金，只要家庭連續3年穩定繳存，除了有一桶金外，也贈送價值超過3千元的花蓮優質農產品。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府配合衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，協助弱勢家庭孩子儲蓄未來教育與發展資金，「存多少錢縣府就存多少」。更推出獎勵方案，只要家庭連續3年穩定繳存，即贈送價值超過3千元的花蓮優質農產品，已有41戶獲獎。

衛福部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助弱勢家庭培養儲蓄習慣，針對低收及中低收入戶兒童，家長可視自身經濟狀況，選擇每月存入500元、1000元或1250元，政府將100％存入相同金額，待兒童年滿18歲即可使用這筆資產，供就學、就業或創業使用。

縣府社會處鼓勵縣內弱勢家庭為孩子開戶定期儲蓄，自2022年起加碼推出獎勵措施，攜手亞德客有美公益慈善基金會，購買超過3000元的在地優質農產品作為獎勵品，包含花蓮市農會剝皮辣椒、瑞穗農會柚花綠茶與蜜香紅茶麵、富里農會無硫金針花等，送給連續3年為孩子繳存的家長，今年有41戶家庭獲獎。

縣長徐榛蔚表示，家庭是孩子成長最重要的依靠，看到這些家庭3年如1日持續堅持為孩子累積未來的力量，令人感動，縣府會持續站在大家身旁，陪伴家庭走過每一步，讓孩子的夢想不因經濟困境而中斷。

徐榛蔚說，該政策希望讓更多孩子在教育與發展上獲得更穩固的支持，也期盼透過持續性的獎勵措施，讓家庭更有動力長期為孩子存款，不僅是為教育與夢想做好準備，更是為家族世代帶來穩定與希望。

社會處表示，「兒童與少年未來教育及發展帳戶」主要是鼓勵家長為孩子定期儲蓄，每年最高累積存款可達3萬元，當孩子滿18歲時，最多有54萬元存款（未含利息）可用，若家長有經濟困難，也能隨時喊停。

帳戶 弱勢家庭 花蓮縣政府

延伸閱讀

財劃法爭議 徐榛蔚：中央屠刀已砍在人民身上

影／財劃法修正爭議 張麗善批中央左手給、右手刪

影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來

影／政院邀地方討論財劃法 黃偉哲批橫柴入灶草率通過

相關新聞

台東拆2蔣公銅像 地方批：吃飽太閒

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現一張「下周一起拆除作業」告示，認為銅像沒任何妨礙，批政府欲拆是「吃飽太閒」...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖演練 16日上午細胞廣播測試警訊

農業部林業及自然保育署為因應國有林堰塞湖對下游區域可能造成的危害，預定於9月16日上午10時至12時間，針對花蓮縣光復鄉...

影／基隆七堵柚子今年因雨產量僅三分之一 但大顆、甜度高、價格好

中秋節快要到了，基隆七堵瑪陵地區文旦進入採收期，今年柚樹4月開花期基隆一直下雨，導致結果率低，產量只有往往年三分之一。但...

台東泰源監獄「蛋黃酥」微幅調漲仍熱烈預購 產量預估破3萬顆

中秋節將到，非常知名的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，雖因原物料漲價影響，微幅調漲4元，仍熱烈預購中。獄方表示...

基隆捷運基本工程經費審議本月補件 專管標案先上路

基隆捷運基本工程經費7月22日第三次報請交通部審議後，交通部要求補件，新北捷運局已在9月2日補充資料。由於總預算規模高達...

宜蘭大溪漁港堤防工程出意外 浮台船運沉箱竟在石城外海沉沒

宜蘭縣府施工中的頭城大溪漁港東防波堤延長工程，進行沉箱拖航定位作業時，載運沉箱的浮台船突然進水，今天清晨在石城外海沉沒。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。