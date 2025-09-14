花蓮助弱勢兒少儲蓄加碼100％ 存錢3年不缺席累積一桶金

花蓮縣政府配合衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，協助弱勢家庭孩子儲蓄未來教育與發展資金，「存多少錢縣府就存多少」。更推出獎勵方案，只要家庭連續3年穩定繳存，即贈送價值超過3千元的花蓮優質農產品，已有41戶獲獎。

衛福部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助弱勢家庭培養儲蓄習慣，針對低收及中低收入戶兒童，家長可視自身經濟狀況，選擇每月存入500元、1000元或1250元，政府將100％存入相同金額，待兒童年滿18歲即可使用這筆資產，供就學、就業或創業使用。

縣府社會處鼓勵縣內弱勢家庭為孩子開戶定期儲蓄，自2022年起加碼推出獎勵措施，攜手亞德客有美公益慈善基金會，購買超過3000元的在地優質農產品作為獎勵品，包含花蓮市農會剝皮辣椒、瑞穗農會柚花綠茶與蜜香紅茶麵、富里農會無硫金針花等，送給連續3年為孩子繳存的家長，今年有41戶家庭獲獎。

縣長徐榛蔚表示，家庭是孩子成長最重要的依靠，看到這些家庭3年如1日持續堅持為孩子累積未來的力量，令人感動，縣府會持續站在大家身旁，陪伴家庭走過每一步，讓孩子的夢想不因經濟困境而中斷。

徐榛蔚說，該政策希望讓更多孩子在教育與發展上獲得更穩固的支持，也期盼透過持續性的獎勵措施，讓家庭更有動力長期為孩子存款，不僅是為教育與夢想做好準備，更是為家族世代帶來穩定與希望。

社會處表示，「兒童與少年未來教育及發展帳戶」主要是鼓勵家長為孩子定期儲蓄，每年最高累積存款可達3萬元，當孩子滿18歲時，最多有54萬元存款（未含利息）可用，若家長有經濟困難，也能隨時喊停。