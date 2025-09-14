快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

花蓮馬太鞍溪堰塞湖演練 16日上午細胞廣播測試警訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供

農業部林業及自然保育署為因應國有林堰塞湖對下游區域可能造成的危害，預定於9月16日上午10時至12時間，針對花蓮縣光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮馬太鞍溪警戒影響範圍，發布「堰塞湖」細胞廣播測試警訊。該訊息為演練所發送，尚無堰塞湖溢流狀況，請接獲手機警訊的民眾安心。

農業部表示，薇帕颱風外圍環流造成花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模土石崩塌，導致土石阻塞河道，形成堰塞湖；7月26日發現後林業保育署立即成立堰塞湖應變小組，負責應變處理工作，包括以多元方式進行調查與監測、危險度及災害的風險評估、減災工程可行性的評估規畫等，並針對堰塞湖下游保全對象訂定警戒機制、畫設警戒範圍，以及辦理疏散撤離規畫，後續將依實際情形進行保全對象的預防性疏散撤離作業，以確保民眾生命安全。

堰塞湖 農業部

延伸閱讀

花蓮運動賽事取消又一椿！ 「96自転車花東站」被迫喊卡 公路局喊冤

花蓮3鄉鎮民眾注意 16日收到「堰塞湖 」警報訊息勿慌

馬太鞍溪堰塞湖空勤助壩頂裝水位計 估10月初溢流

影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

相關新聞

台東拆2蔣公銅像 地方批：吃飽太閒

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現一張「下周一起拆除作業」告示，認為銅像沒任何妨礙，批政府欲拆是「吃飽太閒」...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖演練 16日上午細胞廣播測試警訊

農業部林業及自然保育署為因應國有林堰塞湖對下游區域可能造成的危害，預定於9月16日上午10時至12時間，針對花蓮縣光復鄉...

影／基隆七堵柚子今年因雨產量僅三分之一 但大顆、甜度高、價格好

中秋節快要到了，基隆七堵瑪陵地區文旦進入採收期，今年柚樹4月開花期基隆一直下雨，導致結果率低，產量只有往往年三分之一。但...

台東泰源監獄「蛋黃酥」微幅調漲仍熱烈預購 產量預估破3萬顆

中秋節將到，非常知名的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，雖因原物料漲價影響，微幅調漲4元，仍熱烈預購中。獄方表示...

基隆捷運基本工程經費審議本月補件 專管標案先上路

基隆捷運基本工程經費7月22日第三次報請交通部審議後，交通部要求補件，新北捷運局已在9月2日補充資料。由於總預算規模高達...

宜蘭大溪漁港堤防工程出意外 浮台船運沉箱竟在石城外海沉沒

宜蘭縣府施工中的頭城大溪漁港東防波堤延長工程，進行沉箱拖航定位作業時，載運沉箱的浮台船突然進水，今天清晨在石城外海沉沒。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。