花蓮馬太鞍溪堰塞湖演練 16日上午細胞廣播測試警訊

農業部林業及自然保育署為因應國有林堰塞湖對下游區域可能造成的危害，預定於9月16日上午10時至12時間，針對花蓮縣光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮馬太鞍溪警戒影響範圍，發布「堰塞湖」細胞廣播測試警訊。該訊息為演練所發送，尚無堰塞湖溢流狀況，請接獲手機警訊的民眾安心。

農業部表示，薇帕颱風外圍環流造成花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模土石崩塌，導致土石阻塞河道，形成堰塞湖；7月26日發現後林業保育署立即成立堰塞湖應變小組，負責應變處理工作，包括以多元方式進行調查與監測、危險度及災害的風險評估、減災工程可行性的評估規畫等，並針對堰塞湖下游保全對象訂定警戒機制、畫設警戒範圍，以及辦理疏散撤離規畫，後續將依實際情形進行保全對象的預防性疏散撤離作業，以確保民眾生命安全。