影／基隆七堵柚子今年因雨產量僅三分之一 但大顆、甜度高、價格好

中秋節快要到了，基隆七堵瑪陵地區文旦進入採收期，今年柚樹4月開花期基隆一直下雨，導致結果率低，產量只有往往年三分之一。但農友說，今年體積變大顆、甜度也逾10度，價格比往年好，1台斤最高可賣到50元。

基隆柚子樹產量集中在七堵區，今年農友有辦理認養柚子樹活動，昨天很多民眾開始採摘文旦，親子一起體驗農家樂趣。

民眾不分老少，有人徒手、有人拿網子，甚至爬上梯子採收，李姓遊客說，今年的文旦果實比較大顆，雖然長得沒有往年的密，但每顆外觀品質都不錯，大家都採得滿足又高興。

農友說，今年夏天颱風沒有帶來強風、大雨，沒有造成落果災損，但產量仍然不多，主要是因4月開花期不斷下雨造成，結果率有限。

七堵農友金明昌休閒農場主人張清波說，今年的柚子果實大顆品質也較好，甜度也比較好，剛摘下來甜度有10度，放一周後快到13度。

張清波表示，因為今年4月開花時幾乎天天下雨，結果率非常低，今年產量不到往年的三分之一，因此果實少了，體積變大顆，價格比往年高，也比較好賣，去年一台斤30、40元，今年可賣到40到50元。