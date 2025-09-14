台東拆2蔣公銅像 地方批：吃飽太閒

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現一張「下周一起拆除作業」告示，認為銅像沒任何妨礙，批政府欲拆是「吃飽太閒」。國有財產署南區分署台東辦事處表示，因無他處安置，依規定銅像將就地拆除銷毀。

國產署台東辦事處主任蕭輝俊表示，經詢問退輔會，銅像已移交國產署，依中央規定，因無他處安置，2尊銅像將直接就地拆除銷毀，對在地居民聲音表示尊重。

台東市建農里過去被稱「開發隊」或知本農場，原是一片蠻荒，國民政府來台安排退伍軍人到此墾荒形成聚落，興建活動中心，並設立蔣公銅像，迄今已50個年頭，在地部落族人也都會在蔣公銅像旁舉辦豐年祭。