聽新聞
0:00 / 0:00
台東拆2蔣公銅像 地方批：吃飽太閒
台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現一張「下周一起拆除作業」告示，認為銅像沒任何妨礙，批政府欲拆是「吃飽太閒」。國有財產署南區分署台東辦事處表示，因無他處安置，依規定銅像將就地拆除銷毀。
國產署台東辦事處主任蕭輝俊表示，經詢問退輔會，銅像已移交國產署，依中央規定，因無他處安置，2尊銅像將直接就地拆除銷毀，對在地居民聲音表示尊重。
台東市建農里過去被稱「開發隊」或知本農場，原是一片蠻荒，國民政府來台安排退伍軍人到此墾荒形成聚落，興建活動中心，並設立蔣公銅像，迄今已50個年頭，在地部落族人也都會在蔣公銅像旁舉辦豐年祭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言