台東泰源監獄「蛋黃酥」微幅調漲仍熱烈預購 產量預估破3萬顆

中秋節將到，非常知名的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，雖因原物料漲價影響，微幅調漲4元，仍熱烈預購中。獄方表示，預估今年蛋黃酥產量將超過3萬顆。

典獄長葛煌明表示，參與烘焙工坊作業的收容人需表現良好且健康檢查合格，培育訓練方能參與月餅製作；銷售商品並非以營利為目的，而是協助收容人為日後重返社會、自力更生奠定技能基礎。

隨著中秋節腳步接近，泰源監獄所屬烘焙工坊推出年度中秋應景手工糕餅，包括蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅等品項，大受機關團體及民眾喜愛。

其中，推出的蛋黃酥，堅持選用新鮮食材，不添加防腐劑，從內餡、酥皮到包裝皆由收容人親手製作，即便受到原物料成本調漲影響，每顆蛋黃酥僅微幅調整價格，物超所值且品質不打折。

泰源監獄蛋黃酥的製作流程嚴謹細膩，包含麵粉過篩、擀麵、烘烤鴨蛋黃、手包烏豆沙內餡、刷上牛奶蛋液並撒上黑芝麻等，每一道工序均由受過培訓的收容人親手完成，展現師傅級的好手藝。