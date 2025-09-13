快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

聽新聞
0:00 / 0:00

台東泰源監獄「蛋黃酥」微幅調漲仍熱烈預購 產量預估破3萬顆

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中秋節將到，非常知名的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，雖因原物料漲價影響，微幅調漲4元，仍熱烈預購中。圖／泰源監獄提供
中秋節將到，非常知名的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，雖因原物料漲價影響，微幅調漲4元，仍熱烈預購中。圖／泰源監獄提供

中秋節將到，非常知名的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，雖因原物料漲價影響，微幅調漲4元，仍熱烈預購中。獄方表示，預估今年蛋黃酥產量將超過3萬顆。

典獄長葛煌明表示，參與烘焙工坊作業的收容人需表現良好且健康檢查合格，培育訓練方能參與月餅製作；銷售商品並非以營利為目的，而是協助收容人為日後重返社會、自力更生奠定技能基礎。

隨著中秋節腳步接近，泰源監獄所屬烘焙工坊推出年度中秋應景手工糕餅，包括蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅等品項，大受機關團體及民眾喜愛。

其中，推出的蛋黃酥，堅持選用新鮮食材，不添加防腐劑，從內餡、酥皮到包裝皆由收容人親手製作，即便受到原物料成本調漲影響，每顆蛋黃酥僅微幅調整價格，物超所值且品質不打折。

泰源監獄蛋黃酥的製作流程嚴謹細膩，包含麵粉過篩、擀麵、烘烤鴨蛋黃、手包烏豆沙內餡、刷上牛奶蛋液並撒上黑芝麻等，每一道工序均由受過培訓的收容人親手完成，展現師傅級的好手藝。

目前預購熱烈，預估蛋黃酥產量將超過3萬顆，若加上其他品項，總銷量有望超越往年紀錄。但受限東部偏鄉山區宅配運送不便，僅接受台東地區民眾自即日起至9月22日止接受訂購。

泰源監獄所屬烘焙工坊推出年度中秋應景手工糕餅，包括蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅等品項，大受機關團體及民眾喜愛。圖／泰源監獄提供
泰源監獄所屬烘焙工坊推出年度中秋應景手工糕餅，包括蛋黃酥、綠豆椪及核桃烏豆沙廣式月餅等品項，大受機關團體及民眾喜愛。圖／泰源監獄提供

監獄 蛋黃酥 中秋節

延伸閱讀

瘋排隊！彰化不二坊蛋黃酥明起門市停售19天 代購價翻倍每顆百元

中秋節3天連假 新北6處河濱公園限時開放烤肉

支持庇護工場 台東縣府推出中秋禮盒85折優惠

1顆不到50元！她大讚這家蛋黃酥「媲美不二坊」 老饕評價高

相關新聞

台東泰源監獄「蛋黃酥」微幅調漲仍熱烈預購 產量預估破3萬顆

中秋節將到，非常知名的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，雖因原物料漲價影響，微幅調漲4元，仍熱烈預購中。獄方表示...

基隆捷運基本工程經費審議本月補件 專管標案先上路

基隆捷運基本工程經費7月22日第三次報請交通部審議後，交通部要求補件，新北捷運局已在9月2日補充資料。由於總預算規模高達...

宜蘭大溪漁港堤防工程出意外 浮台船運沉箱竟在石城外海沉沒

宜蘭縣府施工中的頭城大溪漁港東防波堤延長工程，進行沉箱拖航定位作業時，載運沉箱的浮台船突然進水，今天清晨在石城外海沉沒。...

國產署用轉型正義拆台東蔣公銅像 饒慶鈴：低估台灣人民的智慧

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被張貼將於下周一起拆除作業告示，認為銅像沒妨礙任何人事物，批政府欲拆除是無...

台東蔣公銅像將就地拆除銷毀 引地方反彈 斥政府沒事找事幹

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被張貼將於下周一起拆除作業告示，認為銅像沒妨礙任何人事物，批政府欲拆除是無...

廣角鏡／花蓮瑞穗三元宮 90年地神碑「腰斬」

花蓮縣瑞穗鄉三元宮有座日治時期昭和年間建立的「五神明地神碑」，有90年歷史，見證日治時期瑞穗自由移民村，地神提供日本農業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。