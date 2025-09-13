基隆捷運基本工程經費審議本月補件 專管標案先上路

基隆捷運基本工程經費7月22日第三次報請交通部審議後，交通部要求補件，新北捷運局已在9月2日補充資料。由於總預算規模高達696.89億元，新北市先啟動專案與相關委託技術服務案，預計月底開標，全案待基本工程經費審定後，就會展開工程招標作業。

基隆捷運以兩階段推動，第一階段從台北南港到八堵，第二階段將由八堵站連結至基隆市區，由SB22站起，向西以高架沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，續轉至新北市大同路三段、新台五路二段，銜接汐東捷運共軌段的SB15站，至SB13站前方路線分開再轉入台鐵第三軌用地，後續以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點SB31。

全案由新北市府主責，2024年完成基本設計，並將經費審議報告送交通部審議，經過中央2次回覆後，捷運局已在7月22第三次報請交通部，交通部鐵道局8月19日開會討論要求補件，市府9月2日已補充資料。

新北市捷運局指出，交通部鐵道局主要意見，包含經費編列表達模式，希望能與綜合規畫報告財務計畫編列呈現方式一致，另交通部要求說明基隆捷運基本設計報告與其他目前已決標施工中的捷運工程，經費是否合理。

新北市捷運局指出，已詳細說明目前相關編列符合市場行情，並補充說明預算細項差異原因，主要是因綜合規畫與基本設計有年份差異，受物價波動影響導致。

考量基隆捷運工程量體大、時程長及需整合土木及機電等，委託專業顧問公司協助執行細部設計審查、工務管理、時程管理，介面整合等工作，標案已公告招標，預計月底開標。

新北市議員白珮茹說，既是一條已經核定的路線，相關經費審議就要趕快通過並動起來，不然物價年年飆升，差個一年，價格非同日而語，她也強調，動工的汐東線目前路網不夠完整，須要跟基隆捷運、民生線串聯，使用率才會高，靠著乘客使用收益，才能撐起這條路線。

新北市議員張錦豪指出，汐東捷運與基隆捷運部分路段重疊，基隆捷運加速啟動，才能符合當初財務分析與效益，北汐止長期缺乏大眾交通運輸建設，捷運駛入不僅能讓地方發展加速，也能改善地方長期的交通壅塞問題。