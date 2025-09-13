宜蘭大溪漁港堤防工程出意外 浮台船運沉箱竟在石城外海沉沒

宜蘭縣府施工中的頭城大溪漁港東防波堤延長工程，進行沉箱拖航定位作業時，載運沉箱的浮台船突然進水，今天清晨在石城外海沉沒。縣府評估浮台船無動力，沒有汙染疑慮，沉太深不符打撈效益，將重做新沉箱，一只造價2900萬元。

「大溪漁港東防波堤延長工程」總經費4億2800萬元，前年底開工，預定明年10月中旬完工，目前進度超前，實際進度已達7成。

縣府表示，近日進行沉箱拖航定位作業，由浮台船載運大小為25公尺乘20公尺乘15公尺的沉箱，再以大漢711、東彥1航兩搜拖船拖行，昨天中午12時45分從台北港啟航。

今天清晨5時，浮台船開始進水，當時船上無人員，由兩名工作人員登船檢查，研判無法搶救決定棄船，拖船業者通報航港局，浮台船於清晨6時30分沉沒在石城外海。

縣府表示，浮台船不具動力，沒有油汙汙染疑慮，評估沉船位置水深80公尺，超過規範50公內以內必須打撈的規定。研判浮台船因船底破損進水，傾斜沉沒，打撈不符效益及時程，暫定不打撈。

但受沉船意外影響，重做新沉箱需時3個月，還不包含找新浮台船的時間，進度可能延宕。