國產署用轉型正義拆台東蔣公銅像 饒慶鈴：低估台灣人民的智慧

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被國有財產署張貼告示，將於下周一起拆（移）除蔣公銅像作業。記者尤聰光／攝影
台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被國有財產署張貼告示，將於下周一起拆（移）除蔣公銅像作業。記者尤聰光／攝影

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被張貼將於下周一起拆除作業告示，認為銅像沒妨礙任何人事物，批政府欲拆除是無聊到沒事找事幹。縣長饒慶鈴及立委黃建賓紛紛表示，中央繼續操弄意識型態勞民傷財，低估了台灣人民的智慧。

饒慶鈴說，如果中央政府拆除某一樣實體物品就叫做轉型正義，那麼中央把這件事情看得太簡單了，也低估了台灣人民的智慧。 她建議中央要實質上的來對於轉型正義這件事情認真思考， 它不是一個拆除某樣實體建物或拆除某一個銅像，就能達到轉型正義的目的。

黃建賓指出，先前內政部長劉世芳不斷散播有關總預算遭刪減的不實謠言，結果一邊卻想大撒幣改全台的中正路名，引發民眾砲轟「吃飽太閒」；監察委員又以有「番」字的地名涉及歧視為由申請調查，引發當地鄉長質疑未經溝通且恐掀起族群爭議；如今中央又要拆除台東建農里銅像，當地里長及里民也表示不認同，認為政府「沒事找事」。

黃建賓強調，民進黨賴清德政府執政這1年多，只顧著以政治鬥爭的手段來治國，除了發動全台惡意大罷免造成勞民傷財，現在又繼續操弄意識型態，絲毫不顧當地民意的反彈，尤其偏鄉縣市建設經費長期不足，中央與其花錢拆銅像，不如把錢用在台東人民身上。

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被國產署張貼將於9月15日起至20日止拆除作業，告示，認為銅像沒妨礙任何人事物，批政府欲拆除是無聊到沒事找事幹。國有財產署南區分署台東辦事處表示，因無他處安置，依規定銅像將就地拆除銷毀。

張貼拆除告示，內容寫道「因現地存有中正塑像2座，屬促進轉型正義條例規定所稱之威權象徵應優先處置標的，茲依內政部囑辦，將於9月15日起至20日止執行拆（移）除作業」。

建農里長林金寶指出，建農活動中心2座蔣公銅像，已靜靜守護50年，不僅沒有影響交通，也未造成任何危害，竟也違促轉條例，相關單位將進行拆除，它是這裡的記憶，雖然榮民伯伯僅剩4人，也不須將歷史的一部分，全部擦拭去，歷史還是會有記載。

台東 黃建賓 饒慶鈴 轉型正義

國產署用轉型正義拆台東蔣公銅像 饒慶鈴：低估台灣人民的智慧

