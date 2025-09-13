轉型正義！台東2座50年蔣公銅像將就地拆除銷毀 國產署：沒地方安置

快訊

轉型正義！台東2座50年蔣公銅像將「就地拆除銷毀」 國產署說理由

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市建農里活動中心2座蔣公銅像於1976年設置，迄今已50個年頭，在地部落族人也都會在蔣公銅像旁舉辦豐年祭，跨族群一起歡渡原民傳統節慶。記者尤聰光／攝影
台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被張貼將於下周一起拆除作業告示，認為銅像沒妨礙任何人事物，批政府欲拆除是無聊到沒事找事幹。國有財產署南區分署台東辦事處表示，因無他處安置，依規定銅像將就地拆除銷毀。

國有財產署南區分署台東辦事處主任蕭輝俊表示，經詢問當初權管單位退輔會台東農場回覆表示非管理單位，並已移交國產署，對於蔣公銅像無保管及處理之責；依據中央相關管理辦法，因無他處安置，2尊銅像不做後續妥處，將直接就地拆除銷毀，對於在地居民聲音表示尊重。

台東市建農里過去被稱「開發隊」或知本農場，原本是一片蠻荒，國民政府來台後，安排退伍軍人到此墾荒形成聚落，早期農場也興建活動中心，並設立蔣公銅像，迄今已50個年頭，在地部落族人也都會在蔣公銅像旁舉辦豐年祭，跨族群一起歡度原民傳統節慶。

近日里民卻發現銅像被張貼拆除告示，內容寫道「因現地存有中正塑像2座，屬促進轉型正義條例規定所稱之威權象徵應優先處置標的，茲依內政部囑辦，將於9月15日起至20日止執行拆（移）除作業」。

建農里長林金寶指出，建農活動中心2座蔣公銅像，已靜靜守護50年，不僅沒有影響交通，也未造成任何危害，竟也違促轉條例，相關單位將進行拆除，它是這裡的記憶，雖然榮民伯伯僅剩4人，也不須將歷史的一部分，全部擦拭去，歷史還是會有記載。

「真的很無聊！政府沒事找事幹。」劉姓里民說，他們也習慣看到蔣公銅像矗立在活動中心，從來就沒有人反對或看不慣，而且之前還有人會重新上漆整理，現在要把他拆了，反而怪怪的。另有里民表示，建農里活動中心應算是台東少數有銅像的地方，蠻有歷史記憶。

台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被張貼將於下周一起拆除作業告示，認為銅像沒妨礙任何人事物，批政府欲拆除是無聊到沒事找事幹。記者尤聰光／攝影
拆除告示，內容寫道「因現地存有中正塑像2座，屬促進轉型正義條例規定所稱之威權象徵應優先處置標的，茲依內政部囑辦，將於9月15日起至20日止執行拆（移）除作業」。記者尤聰光／攝影
台東市建農里活動中心2座蔣公銅像，近日里民發現被張貼將於下周一起拆除作業告示，認為銅像沒妨礙任何人事物，批政府欲拆除是無聊到沒事找事幹。記者尤聰光／攝影
