拚外銷市場！首採單粒包裝 瑞穗文旦柚叩關新加坡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮瑞穗鄉的文旦首度進軍新加坡超市，12日封櫃啟運。圖／瑞穗鄉農會提供
花蓮瑞穗鄉的文旦首度進軍新加坡超市，12日封櫃啟運。圖／瑞穗鄉農會提供

花蓮瑞穗文旦柚近年拓展外銷市場，每年外銷量約3千公噸，今年增加出口到星馬，並首度採「單粒包裝」方式銷往新加坡，單價更高，昨天封櫃啟運，將在新加坡大型超市上架。馬來西亞也正在敲船期，要趕在中秋節前送到。

瑞穗鄉是國內重要文旦柚產地，種植面積約650公頃，年產上萬公噸，除了銷遍全台，也外銷到中國大陸、香港、加拿大、日本等國家。今年因為南部麻豆等產區受風災嚴重減產，瑞穗文旦柚更搶手。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗文旦柚外銷已有10多年，以華人市場為主，是國際高度開放的消費市場，對食品品質的要求更高。

黃盛皇表示，以往文旦柚出口都是整箱銷售，這次外銷新加坡，每顆都有產銷履歷、符合用藥安全，外觀大而美，每顆約1斤2到1斤4，甜度在11度以上，粒粒都是精挑細選。

農會表示，這次雇工一顆一顆處理，光包裝就花2、3天，外包裝採中英文雙語標示，清楚呈現產地來源、產品資訊，註明剝皮、食用方式，全程冷鏈運送；馬來西亞也正在敲船期，要趕在中秋節前運送到港，盼藉由這次創新包裝與行銷策略，提高文旦柚質感，展現地方農會的國際競爭力。

