半世紀基隆「國家新城」舊城門將拆 地方籲重規畫動線
基隆市安樂區樂利三街「國家新城」社區住戶逾萬人，入口處的舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線，今開拆除說明會，市府明年編列預算拆除，另因該區域有5叉路口匯集，將重新規畫動線。
舊城門牌樓左邊寫著「五福社區」，右側寫「六合社區」，橫梁寫「安和樂利」，每天進出新區民眾都習以為常，外觀狀如「廾」的牌樓。
安樂區六合里長潘德發說，舊牌樓非常有歷史，至少有5、60年歷史，是當初國家新城社區設置時就設了，一直以來都有妥善的維護，也等於是國家新城的代名詞。但時間太久，造型老舊也妨礙交通動線，拆除後對國家新城社區及交通動線都有所幫助。
潘德發建議工務處將現有公車亭建築物及周遭妨礙交通及安全的設施一併拆除，全面性檢視人車動線及社區出入安全。
議員鄭愷玲說，國家新城舊城門旁有國道客運及市公車站牌，是社區進出的重要交通樞紐，市府工務處已編列115年預算執行拆除作業。拆除後的標線號誌、候車空間、公車動線等，應提出妥適規畫，請工務處彙整以利完善該區域動線及居民需求。
鄭愷玲表示，希望基隆客運釋出部分空間，供市公車及國道公車候車使用，建請立委林沛祥擇日邀國有財產署、基隆客運公司及市政府、區公所、里辦公室等單位進行會勘，研議可行性。並請工務處研議樂利三街山海關社區至二信國小間，拓寬為上、下個2線道，紓緩該路段嚴重壅塞問題。
