快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

半世紀基隆「國家新城」舊城門將拆 地方籲重規畫動線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國家新城舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線。記者游明煌／攝影
國家新城舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區樂利三街「國家新城」社區住戶逾萬人，入口處的舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線，今開拆除說明會，市府明年編列預算拆除，另因該區域有5叉路口匯集，將重新規畫動線。

舊城門牌樓左邊寫著「五福社區」，右側寫「六合社區」，橫梁寫「安和樂利」，每天進出新區民眾都習以為常，外觀狀如「廾」的牌樓。

安樂區六合里長潘德發說，舊牌樓非常有歷史，至少有5、60年歷史，是當初國家新城社區設置時就設了，一直以來都有妥善的維護，也等於是國家新城的代名詞。但時間太久，造型老舊也妨礙交通動線，拆除後對國家新城社區及交通動線都有所幫助。

潘德發建議工務處將現有公車亭建築物及周遭妨礙交通及安全的設施一併拆除，全面性檢視人車動線及社區出入安全。

議員鄭愷玲說，國家新城舊城門旁有國道客運及市公車站牌，是社區進出的重要交通樞紐，市府工務處已編列115年預算執行拆除作業。拆除後的標線號誌、候車空間、公車動線等，應提出妥適規畫，請工務處彙整以利完善該區域動線及居民需求。

鄭愷玲表示，希望基隆客運釋出部分空間，供市公車及國道公車候車使用，建請立委林沛祥擇日邀國有財產署、基隆客運公司及市政府、區公所、里辦公室等單位進行會勘，研議可行性。並請工務處研議樂利三街山海關社區至二信國小間，拓寬為上、下個2線道，紓緩該路段嚴重壅塞問題。

國家新城舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線。記者游明煌／攝影
國家新城舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線。記者游明煌／攝影

公車 基隆 國道客運

延伸閱讀

基隆9款超值套票最低四折起 濱海奇基線低碳深度遊10景點

影／基隆透天建物1樓咖啡店裝潢拆牆 住戶牆面百餘不明裂痕

基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

新北汐止民族五街盼增YouBike站 會勘要先釐清土地權屬

相關新聞

昭和年間地神碑斷兩截 花蓮文化局緊急搶修

花蓮縣瑞穗鄉三元宮一座日據時期留下的五神明地神碑，近日因廟方重新規畫空間，搬移時不慎摔斷成兩截，文化局人員及專家學者、在...

半世紀基隆「國家新城」舊城門將拆 地方籲重規畫動線

基隆市安樂區樂利三街「國家新城」社區住戶逾萬人，入口處的舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線，今...

台東8千居民4萬份網路連署反風電 立委陳瑩：總統願意跟我們站在一起

台亞風能股份有限公司預計在台東東海岸沿線設立58座陸域風機，讓居民憂心忡忡並組成東海岸反風電自救會聯盟發起連署，共有逾8...

瑞穗文旦柚粒粒精挑細選 首度單個包裝叩關新加坡超市

花蓮瑞穗文旦柚品質佳，近年拓展外銷市場，每年外銷量約3000公噸，今年增加出口通路到星馬，並首度採「單粒包裝」方式銷往新...

台東縣府推出中秋禮盒85折優惠 用行動支持庇護工場助身障者就業

中秋節將近，台東縣政府推出「你購禮盒我來打折」活動，自即日起至10月3日止，凡購買縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項...

基隆9款超值套票最低四折起 濱海奇基線低碳深度遊10景點

基隆市文化觀光局推出9款超值限定套票，從交通接駁到在地美食、火鍋、咖啡、酒吧、景點門票與導覽體驗，整合超過60家在地商家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。