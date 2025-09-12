支持庇護工場 台東縣府推出中秋禮盒85折優惠

中秋節腳步將近，台東縣政府推出「你購禮盒我來打折」活動，即日起至10月3日止，凡購買台東縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。

台東縣政府今天透過新聞稿表示，台東縣長饒慶鈴持續致力推廣庇護工場優質產品與服務，繼春節檔期後，今年中秋再次加碼，以更實惠的折扣回饋社會大眾。即日起至10月3日止，凡購買台東縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。

台東縣政府表示，希望透過此項優惠活動，鼓勵各機關團體、企業與民眾踴躍響應，讓佳節送禮不僅傳遞祝福，更轉化為對身心障礙者就業的實際支持。

饒慶鈴表示，庇護工場不僅是商品生產場域，更是協助身心障礙者安心就業、培養技能的重要平台，每一份禮盒都凝聚學員們的心血與努力，無論是牧心庇護工場以行星為主題設計的烏豆沙蛋黃酥、流心系列月餅與堅果塔，還是晟心庇護工場推出的手工鹽炒堅果禮盒，或是伊甸基金會多達10款經典與創新口味的月餅組合，都是學員們用心製作的成果。