快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

支持庇護工場 台東縣府推出中秋禮盒85折優惠

中央社／ 台東縣12日電

中秋節腳步將近，台東縣政府推出「你購禮盒我來打折」活動，即日起至10月3日止，凡購買台東縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。

台東縣政府今天透過新聞稿表示，台東縣長饒慶鈴持續致力推廣庇護工場優質產品與服務，繼春節檔期後，今年中秋再次加碼，以更實惠的折扣回饋社會大眾。即日起至10月3日止，凡購買台東縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。

台東縣政府表示，希望透過此項優惠活動，鼓勵各機關團體、企業與民眾踴躍響應，讓佳節送禮不僅傳遞祝福，更轉化為對身心障礙者就業的實際支持。

饒慶鈴表示，庇護工場不僅是商品生產場域，更是協助身心障礙者安心就業、培養技能的重要平台，每一份禮盒都凝聚學員們的心血與努力，無論是牧心庇護工場以行星為主題設計的烏豆沙蛋黃酥、流心系列月餅與堅果塔，還是晟心庇護工場推出的手工鹽炒堅果禮盒，或是伊甸基金會多達10款經典與創新口味的月餅組合，都是學員們用心製作的成果。

中秋節 庇護工場

延伸閱讀

民眾送8千份連署書 饒慶鈴和藍綠民代反陸域風電

台東8千居民4萬份網路連署反風電 立委陳瑩：總統願意跟我們站在一起

台東縣府推出中秋禮盒85折優惠 用行動支持庇護工場助身障者就業

台東紅葉小將與饒慶鈴共搭英語行動列車 用AI唱棒球歌

相關新聞

昭和年間地神碑斷兩截 花蓮文化局緊急搶修

花蓮縣瑞穗鄉三元宮一座日據時期留下的五神明地神碑，近日因廟方重新規畫空間，搬移時不慎摔斷成兩截，文化局人員及專家學者、在...

半世紀基隆「國家新城」舊城門將拆 地方籲重規畫動線

基隆市安樂區樂利三街「國家新城」社區住戶逾萬人，入口處的舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線，今...

台東8千居民4萬份網路連署反風電 立委陳瑩：總統願意跟我們站在一起

台亞風能股份有限公司預計在台東東海岸沿線設立58座陸域風機，讓居民憂心忡忡並組成東海岸反風電自救會聯盟發起連署，共有逾8...

瑞穗文旦柚粒粒精挑細選 首度單個包裝叩關新加坡超市

花蓮瑞穗文旦柚品質佳，近年拓展外銷市場，每年外銷量約3000公噸，今年增加出口通路到星馬，並首度採「單粒包裝」方式銷往新...

台東縣府推出中秋禮盒85折優惠 用行動支持庇護工場助身障者就業

中秋節將近，台東縣政府推出「你購禮盒我來打折」活動，自即日起至10月3日止，凡購買縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項...

基隆9款超值套票最低四折起 濱海奇基線低碳深度遊10景點

基隆市文化觀光局推出9款超值限定套票，從交通接駁到在地美食、火鍋、咖啡、酒吧、景點門票與導覽體驗，整合超過60家在地商家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。