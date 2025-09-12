民眾送8千份連署書 饒慶鈴和藍綠民代反陸域風電

台東反陸域風電自救會今天送交逾8000份連署書至台東縣政府，台東縣長饒慶鈴和藍綠立委、民代均到場表態反陸域風電，並要求業者撤案。業者表示，是否設風電尚未定案。

東海岸反風電自救會聯盟代表今天將逾8000份反對從大武至長濱沿岸設大型離岸風電連署書送到台東縣政府，除了饒慶鈴外，包括民進黨籍立委陳瑩及立委莊瑞雄的助理、國民黨籍立委黃建賓及立委黃仁的助理、台東縣議會議長吳秀華等人到場支持民眾，並呼籲業者撤案。

自救會聯盟透過新聞稿表示，東海岸反風電自救會聯盟包括南迴自救會和長濱成功自救會，今天正式提出逾8000份連署，嚴正要求台亞風能公司撤回「東風」、「東成」2項風機計畫，這2計畫共58座大型陸域風機，範圍涵蓋長濱、成功、太麻里、大武與達仁，居民憂心環境、生態、文化造成不可逆的衝擊。

饒慶鈴、陳瑩、黃建賓、吳秀華等人在石頭上簽下象徵反對意志「堅若磐石」。

饒慶鈴表示，縣府重申現階段台東再生能源發展政策以地熱及小水力為主，屋頂型太陽光電為輔，陸域大型風力發電從來都不是台東縣施政選項，不支持未經地方共識的陸域風力開發計畫。

陳瑩表示，她除了邀請環境部長彭啓明到台東表達不支持陸域風電外，上週總統賴清德召見民進黨籍立委時，現場沒有談到選舉及最近立法院的事，她與莊瑞雄一起向賴總統表達台東人反對陸域風電案，要求總統也站在一起，總統聽完簡報理解大家對風電開發的態度，總統很支持，也願意站在一起。

黃建賓表示，反風電透過連署、網路讓更多人知道台東人的聲音與決心。他的立場始終如一，和鄉親、自救會站在一起，堅決反對沒有共識的開發案，不允許美麗的家鄉被破壞。

台亞風能總監謝智超接受媒體聯訪時表示強調，公司理解居民對土地、文化與健康的重視，目前外界看到的規劃案並非定案，未來仍會依照審查結果及地方意見進行調整，「是不是一定會在大武設置這麼多支風機，其實也不一定」。

他表示，尊重自救會合法表達訴求，也希望能有機會展開公平、和平的對談，讓發展與環境守護能共生共榮，創造雙贏局面。