台東8千居民4萬份網路連署反風電 立委陳瑩：總統願意跟我們站在一起

台亞風能股份有限公司預計在台東東海岸沿線設立58座陸域風機，讓居民憂心忡忡並組成東海岸反風電自救會聯盟發起連署，共有逾8000名台東居民及4萬份網路連署，並於今天前往縣府遞交連署書與縣府共同表達不支持，呼籲廠商應立即停止開發行為。

縣長饒慶鈴表示，縣府能源發展政策以地熱及小水力為主，屋頂型太陽光電為輔，對於陸域風力發電從來都不是能源施政選項，更不支持未經地方共識的陸域風力開發計畫，且今年4月已轉呈地方不同意的民意聲音及縣府立場和民意，一致給中央經濟部在案。

今天下午東海岸反風電自救會聯盟約40人前往縣府遞交連署書及在守護東海岸反風電石頭簽名，包括饒慶鈴、立委黃建賓、陳瑩、議長吳秀華及南迴和東海岸6鄉鎮鄉親代表出席；會中並由阿美族耆老進行祈福儀式，祈求祖靈庇佑土地不要受到外力開發破壞。

黃建賓表示，他持續在立法院強力要求中央機關，務必擋下毫無共識、缺乏民意的東海岸風電，為了守護台東，它絕不畏懼任何政治勢力的打壓，一定堅持到底。

陳瑩表示，上個星期她跟莊瑞雄，參加賴清德總統召見開會，會中沒有談選舉，他們第一件講的事情就是台亞要在台東蓋風電開發案，大家一致表示反對，也要求總統必須要跟他們站在一起。總統聽完簡報，理解大家對於這個風力發電這個開發的態度，所以總統非常支持他們，也願意跟他們站在一起。

南迴反風電自救會聯盟發起人之一潘美緣說，經濟部及環境部應立即回應地方訴求，終止不當開發，釐清政策矛盾；台亞風能公司立即撤銷東海岸開發計畫；中央政府應落實資訊公開與程序正義，保障民眾權益，推動符合適地適用的能源轉型。

台亞風能公司專案總監謝智超表示，目前外界看到的規畫案並非定案，未來仍會依照審查結果及地方意見進行調整，他說，公司立場是保有溝通彈性，不排除各種可能，但一切將以專業評估及地方意見為依據。

針對外界質疑近期公司人員進入部落蒐集意見，他澄清問卷調查均屬環評程序規定，公司所有行為皆依法進行，結果也會公開呈現在環境影響說明書中。