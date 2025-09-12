聽新聞
0:00 / 0:00
瑞穗文旦柚粒粒精挑細選 首度單個包裝叩關新加坡超市
花蓮瑞穗文旦柚品質佳，近年拓展外銷市場，每年外銷量約3000公噸，今年增加出口通路到星馬，並首度採「單粒包裝」方式銷往新加坡，單價更高，今天正式封櫃啟運，將在新加坡大型超市上架。
瑞穗鄉是國內重要文旦柚產地，種植面積約650公頃，年產上萬公噸，除了銷遍全台，也外銷到中國大陸、香港、加拿大、日本等國家。今年因為南部麻豆等產區受風災嚴重減產，瑞穗文旦柚更搶手。
瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗文旦柚外銷已有10多年，以華人市場為主，這一兩年外銷量約3000公噸，今年拓展到新加坡、馬來西亞兩個國家，因為是初次嘗試，數量較少，各約6.6公噸。
黃盛皇表示，以往文旦柚出口都是整箱銷售，今年首度外銷新加坡，對品質的要求更高，第一次嘗試單粒包裝，每顆都有產銷履歷、符合用藥安全，外觀一定要大而美，且甜度在11度以上，可說粒粒都是精挑細選。
黃盛皇表示，外包裝採中英文雙語標示，清楚呈現產地來源、產品資訊與食用方式，預計將在新加坡大型超市上架。至於馬來西亞也正在敲船期，要趕在中秋節以前運送到港。
花蓮縣府近年推動外銷集貨流程改善計畫，從田間管理、用藥改善到包裝場升級一條龍把關，確保果品品質。今年在國內首度與全聯福利中心合作，在全聯全國的1200家門市銷售貼有專屬標籤的嚴選花蓮文旦柚，也出口35只貨櫃，除了新加坡超市，也在中國大陸的美商沃爾瑪商場上架，走高單價路線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言