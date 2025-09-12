瑞穗文旦柚粒粒精挑細選 首度單個包裝叩關新加坡超市

花蓮瑞穗文旦柚品質佳，近年拓展外銷市場，每年外銷量約3000公噸，今年增加出口通路到星馬，並首度採「單粒包裝」方式銷往新加坡，單價更高，今天正式封櫃啟運，將在新加坡大型超市上架。

瑞穗鄉是國內重要文旦柚產地，種植面積約650公頃，年產上萬公噸，除了銷遍全台，也外銷到中國大陸、香港、加拿大、日本等國家。今年因為南部麻豆等產區受風災嚴重減產，瑞穗文旦柚更搶手。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗文旦柚外銷已有10多年，以華人市場為主，這一兩年外銷量約3000公噸，今年拓展到新加坡、馬來西亞兩個國家，因為是初次嘗試，數量較少，各約6.6公噸。

黃盛皇表示，以往文旦柚出口都是整箱銷售，今年首度外銷新加坡，對品質的要求更高，第一次嘗試單粒包裝，每顆都有產銷履歷、符合用藥安全，外觀一定要大而美，且甜度在11度以上，可說粒粒都是精挑細選。

黃盛皇表示，外包裝採中英文雙語標示，清楚呈現產地來源、產品資訊與食用方式，預計將在新加坡大型超市上架。至於馬來西亞也正在敲船期，要趕在中秋節以前運送到港。