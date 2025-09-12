快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中秋節將近，台東縣政府推出「你購禮盒我來打折」活動，即日起至10月3日止，凡購買縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。圖／台東縣政府提供
中秋節將近，台東縣政府推出「你購禮盒我來打折」活動，即日起至10月3日止，凡購買縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。圖／台東縣政府提供

中秋節將近，台東縣政府推出「你購禮盒我來打折」活動，自即日起至10月3日止，凡購買縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。縣府希望透過優惠活動，鼓勵各機關團體、企業與民眾踴躍響應實際支持。

縣長饒慶鈴表示，縣府持續致力推廣庇護工場優質產品與服務，繼春節檔期後，今年中秋再次加碼，以更實惠的折扣回饋社會大眾。庇護工場不僅是商品生產場域，更是協助身心障礙者安心就業、培養技能的重要平台，每一份禮盒都凝聚學員們的心血與努力。

她說，無論是牧心庇護工場以行星為主題設計的烏豆沙蛋黃酥、流心系列月餅與堅果塔，還是晟心庇護工場推出的手工鹽炒堅果禮盒，或是伊甸基金會多達十款經典與創新口味的月餅組合，都是學員們用心製作的成果。希望讓消費者在享受美味與優惠的同時，感受助人的溫暖。

社會處長陳淑蘭指出，今年「中秋送暖」活動，讓禮盒價格更親民、數量更珍貴，凡購買縣內庇護工場中秋節禮盒，一律享有全品項85折優惠，每家庇護工場限量最高1500盒。以一份禮盒傳遞兩份溫暖，一份給親友，一份給努力工作的庇護工場學員。

庇護工場相關資訊：1、財團法人台東縣私立牧心智能發展中心附設庇護烘焙工場（台東市民航路21號，電話：089-237121）2、財團法人伊甸社會福利基金會附設嗎哪食堂庇護工場（台東市中山路276號，縣府後停車場，電話：089-346610）3、財團法人李勝賢文教基金會附設晟心餐飲庇護工場（台東市正氣路489號，電話：089-318189）

台東縣府推出中秋禮盒85折優惠 用行動支持庇護工場助身障者就業

