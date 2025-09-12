基隆9款超值套票最低四折起 濱海奇基線低碳深度遊10景點

基隆市文化觀光局推出9款超值限定套票，從交通接駁到在地美食、火鍋、咖啡、酒吧、景點門票與導覽體驗，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。民眾旅客只要搭乘台灣好行-濱海奇基線，即可暢遊山海城景，從市區巷弄到濱海風光，一日輕鬆走訪。

濱海奇基線（T99）全線設有10個站點，涵蓋基隆最具代表性的人文與自然風景，包括仙洞巖佛手洞、廟口夜市、基隆要塞司令部、正濱漁港、和平島地質公園、八斗子漁港、海洋科技博物館、八斗子車站等。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，票券包括結合水路遊程與陽明海洋文化藝術館門票的「轉運站水路探索套票」、集結廟口夜市與基隆塔周邊冷飲、甜點與足浴體驗的「廟口夜市基隆塔探索套票」，以及包含和平島地質公園導覽與消費券的「和平島公園漫遊探索套票」。

持票即可在指定店家消費鍋物即贈送海鮮拼盤，或至特色咖啡館兌換甜點或小食。

所有票券皆採電子化發行，搭配QR Code核銷與線上平台整合，另外套票中使用的交通電子票卡為北北基好玩卡交通暢遊一日卡，能在效期內無限次搭乘濱海奇基線、基隆市區公車（1000號以下）、雙北市公車以及台北捷運。

票券整合超過60家在地特色店家，從老字號美食、在地小吃、主題火鍋、精品咖啡到個性酒吧，串連基隆不同生活樣貌，也讓遊客能以更輕鬆的方式探索基隆的城市風景。

9款限定套票自即日起陸續於各大電商平台與合作通路上架販售，售票期限至10月31日止，詳細資訊請上售票平台查詢。

北北基好玩卡

基隆載航

相關購票問題請洽水路官方帳號