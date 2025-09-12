快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆9款超值套票最低四折起 濱海奇基線低碳深度遊10景點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供
基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供

基隆市文化觀光局推出9款超值限定套票，從交通接駁到在地美食、火鍋、咖啡、酒吧、景點門票與導覽體驗，整合超過60家在地商家資源，打造低碳深度遊。民眾旅客只要搭乘台灣好行-濱海奇基線，即可暢遊山海城景，從市區巷弄到濱海風光，一日輕鬆走訪。

濱海奇基線（T99）全線設有10個站點，涵蓋基隆最具代表性的人文與自然風景，包括仙洞巖佛手洞、廟口夜市、基隆要塞司令部、正濱漁港、和平島地質公園、八斗子漁港、海洋科技博物館、八斗子車站等。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，票券包括結合水路遊程與陽明海洋文化藝術館門票的「轉運站水路探索套票」、集結廟口夜市與基隆塔周邊冷飲、甜點與足浴體驗的「廟口夜市基隆塔探索套票」，以及包含和平島地質公園導覽與消費券的「和平島公園漫遊探索套票」。

持票即可在指定店家消費鍋物即贈送海鮮拼盤，或至特色咖啡館兌換甜點或小食。

所有票券皆採電子化發行，搭配QR Code核銷與線上平台整合，另外套票中使用的交通電子票卡為北北基好玩卡交通暢遊一日卡，能在效期內無限次搭乘濱海奇基線、基隆市區公車（1000號以下）、雙北市公車以及台北捷運。

票券整合超過60家在地特色店家，從老字號美食、在地小吃、主題火鍋、精品咖啡到個性酒吧，串連基隆不同生活樣貌，也讓遊客能以更輕鬆的方式探索基隆的城市風景。

9款限定套票自即日起陸續於各大電商平台與合作通路上架販售，售票期限至10月31日止，詳細資訊請上售票平台查詢。

北北基好玩卡

基隆載航

相關購票問題請洽水路官方帳號

基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供
基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供
基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供
基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供
基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供
基隆9款超值套票最低四折起，濱海奇基線打造低碳輕旅行。圖／文觀處提供

基隆 夜市 咖啡館

延伸閱讀

影／基隆透天建物1樓咖啡店裝潢拆牆 住戶牆面百餘不明裂痕

邁向零碳未來！威杰能源「亞太永續博覽會」以氫能打造低碳穩定供電解決方案

基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

相關新聞

基隆9款超值套票最低四折起 濱海奇基線低碳深度遊10景點

基隆市文化觀光局推出9款超值限定套票，從交通接駁到在地美食、火鍋、咖啡、酒吧、景點門票與導覽體驗，整合超過60家在地商家...

影／基隆透天建物1樓咖啡店裝潢拆牆 住戶牆面百餘不明裂痕

基隆市信義區深溪路有一棟4戶相連的透天建築，今年1月起1樓有咖啡店要開店重新裝潢，施工人員將2戶打通相連，並拆掉一面牆，...

台東農漁好物進軍南台灣 農食展銷活動熱鬧登場

為推展台東永續農業及農食魅力，縣府推出為期4天的2025「島東風味探索」農食展銷活動，即日起在新光三越台南新天地開幕，集...

花蓮洄瀾三鐵喊停損選手權益 消保官介入

「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」在賽前1個月突喊停，選手罵翻。花蓮縣府昨澄清非主辦單位，並稱主辦單位「瘋三鐵」未取得...

花蓮吉安掩埋場起火 壽豐空汙超標

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場昨午不明原因自燃，火勢猛烈，2公里外就能看到濃煙蔽日直竄天際。環保局布點監測，南方的壽豐鄉忠孝新村P...

淤沙近半年！台東尚武漁港將搶通 漁民盼一勞永逸

台東南迴唯一漁港尚武漁港長年淤沙，中央及縣府已花逾20億元清淤，遇東北季風及颱風又淤積近半年時間，縣府動用開口契約，終於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。