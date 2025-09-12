聽新聞
影／基隆透天建物1樓咖啡店裝潢拆牆 住戶牆面百餘不明裂痕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
許姓住戶家中牆壁出現上百處大小不一45度角裂痕，憂心結構安全。記者游明煌／攝影
許姓住戶家中牆壁出現上百處大小不一45度角裂痕，憂心結構安全。記者游明煌／攝影

基隆市信義區深溪路有一棟4戶相連的透天建築，今年1月起1樓有咖啡店要開店重新裝潢，施工人員將2戶打通相連，並拆掉一面牆，許姓住戶家中牆壁出現百餘處大小不一45度角裂痕，憂心結構安全。民代出面協調，希望確保住戶安全。市府都發處表示，目前沒有結構安全顧慮。

許姓陳情人表示，從今年1月開始，1樓開始施工裝潢，5月家中從地下室到1至5樓的牆壁，都出現不規則龜裂情況，他請來自桃園的結構技師勘查，發現每處裂縫都呈現45度現象，懷疑跟咖啡店裝潢施工，敲除牆面及樓板，打通兩間建築有關。

許男說，房子買了十多年，除了噪音外，還有震動聲音令人擔心，5月開始，家中各樓層房間，總計出現上百條裂痕，與一般地震所產生的裂縫不同，讓人擔心住家安全。許男說，並非要向業者提出求償，只希望能找出原因，確安安不安全，別再住得擔心害怕。

陳情人向市政府都發處陳情，委託市議員陳宜召開協調會。昨天雙方委託建築技師協商，雙方達成共識，施工方保證，房屋結構無虞，承諾針對裂痕縫部分，願意再進行修繕補強。

出席協調會的市議員陳宜、議長秘書及議員張顥瀚秘書要求施工單位必須持續監控施工現場情況，並建立暢通的溝通管道，以利即時反應與處理，確保施工品質與住戶安全。陳宜說，進到民宅發現有上百處裂縫，也有龜裂，希望市府協助安全鑑定，不要有安全威脅。

市府都發處使管科技正鍾大緯指出，昨天協調會雙方請的技師有達成共識，陳情人許男原本擔心結構安全，雙方有討論出許男住的那一棟不會有安全問題。許男請的技師建議施工方看能否有一些補強有損壞的部分，市府會再協助處理。

鍾大緯表示，一般如果當事雙方結構技師認知不同，市府會協助委託第三方的專業單位來處理，昨天請台灣省結構技師公會技師到場，認為拆除的那面牆並非結構牆，市府認定並沒有結構安全的慮慮。

許姓住戶家中牆壁出現上百處大小不一45度角裂痕，憂心結構安全。記者游明煌／攝影
許姓住戶家中牆壁出現上百處大小不一45度角裂痕，憂心結構安全。記者游明煌／攝影

