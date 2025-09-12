聽新聞
0:00 / 0:00
台東農漁好物進軍南台灣 農食展銷活動熱鬧登場
為推展台東永續農業及農食魅力，縣府推出為期4天的2025「島東風味探索」農食展銷活動，即日起在新光三越台南新天地開幕，集結SLOW SUPER 慢農、SLOW FOOD慢食與各地精選品牌，攜手將台東的山海豐饒與文化帶進南台灣，呈現風土饗宴。
縣府農業處長許家豪表示，自去年2場「島東風味探索」農展銷活動廣受消費者好評，不僅創下單日百萬好業績，也讓許多廚師、饕客珍藏了島東的山海好滋味。今年再次邀集慢農、慢食與各地精選品牌揮軍南下，共同將台東獨特的風土帶進台南。
農業處指出，連續4天的展銷活動將集結臺東慢食節的優質料理人、東部有機友善農友以及屏東、南投、雲林、台中等島西好朋友，分為Slow Food慢食、Slow Super慢農、島西好朋友、台灣鹽選隊、主廚餐桌、島東五感工作坊、POP-UP快閃店家、百貨裡的足部健康驛站等8大主題呈現。
另除具特色的在地風土飲食、講座外，還有阿美族古法釀酒、布農族月桃盒編織、魚丸、花香椎等手作工作坊；也將發源於長濱的吳神父足療服務搬進百貨裡，搭配現場的山林氣味佈局，讓人從頭到腳徹底放鬆，感受來自東部環境的身心療癒力。
現場也邀請楊柏偉、廖偉廷、周聖望3位名廚，以台東山海食材現場展演，結合精湛廚藝與創新手法，打造一場跨越山海的風味盛宴。活動將持續到本周日，期待透過這次展銷活動，讓更多人看見台東豐饒的農產與飲食文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言