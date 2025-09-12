快訊

台東農漁好物進軍南台灣 農食展銷活動熱鬧登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「島東風味探索」集結SLOW SUPER 慢農、SLOW FOOD慢食與各地精選品牌，攜手將台東的山海豐饒與文化帶進南台灣，呈現風土饗宴。圖／台東縣政府提供
「島東風味探索」集結SLOW SUPER 慢農、SLOW FOOD慢食與各地精選品牌，攜手將台東的山海豐饒與文化帶進南台灣，呈現風土饗宴。圖／台東縣政府提供

為推展台東永續農業及農食魅力，縣府推出為期4天的2025「島東風味探索」農食展銷活動，即日起在新光三越台南新天地開幕，集結SLOW SUPER 慢農、SLOW FOOD慢食與各地精選品牌，攜手將台東的山海豐饒與文化帶進南台灣，呈現風土饗宴。

縣府農業處長許家豪表示，自去年2場「島東風味探索」農展銷活動廣受消費者好評，不僅創下單日百萬好業績，也讓許多廚師、饕客珍藏了島東的山海好滋味。今年再次邀集慢農、慢食與各地精選品牌揮軍南下，共同將台東獨特的風土帶進台南。

農業處指出，連續4天的展銷活動將集結臺東慢食節的優質料理人、東部有機友善農友以及屏東、南投、雲林、台中等島西好朋友，分為Slow Food慢食、Slow Super慢農、島西好朋友、台灣鹽選隊、主廚餐桌、島東五感工作坊、POP-UP快閃店家、百貨裡的足部健康驛站等8大主題呈現。

另除具特色的在地風土飲食、講座外，還有阿美族古法釀酒、布農族月桃盒編織、魚丸、花香椎等手作工作坊；也將發源於長濱的吳神父足療服務搬進百貨裡，搭配現場的山林氣味佈局，讓人從頭到腳徹底放鬆，感受來自東部環境的身心療癒力。

現場也邀請楊柏偉、廖偉廷、周聖望3位名廚，以台東山海食材現場展演，結合精湛廚藝與創新手法，打造一場跨越山海的風味盛宴。活動將持續到本周日，期待透過這次展銷活動，讓更多人看見台東豐饒的農產與飲食文化。

為推展台東永續農業及農食魅力，縣府推出為期4天的2025「島東風味探索」農食展銷活動，並在新光三越台南新天地開幕，農業處長許家豪（中）率隊行銷。圖／台東縣政府提供
為推展台東永續農業及農食魅力，縣府推出為期4天的2025「島東風味探索」農食展銷活動，並在新光三越台南新天地開幕，農業處長許家豪（中）率隊行銷。圖／台東縣政府提供

