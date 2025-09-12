聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洄瀾三鐵喊停損選手權益 消保官介入

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
2025 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽下月將登場，主辦單位昨突然宣布取消。圖為去年比賽狀況。圖／聯合報系資料照片
2025 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽下月將登場，主辦單位昨突然宣布取消。圖為去年比賽狀況。圖／聯合報系資料照片

「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」在賽前1個月突喊停，選手罵翻。花蓮縣府昨澄清非主辦單位，並稱主辦單位「瘋三鐵」未取得路權即開放報名收費，又逕自取消，嚴重影響參賽選手權益，縣府已註銷補助費用，要求廠商依承諾全額退費。業者未接電話，無從得知回應。

根據報名網站資料顯示，洄瀾三鐵原定10月11日在鯉魚潭風景區登場，指導單位包括花蓮縣府、觀光局縱管處，主辦單位為花蓮縣體育會、瘋三鐵，花蓮縣警局、衛生局、消防局、環保局、壽豐鄉公所等皆被列入協辦。

「瘋三鐵」前天在臉書含糊宣布，因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦，多方考量下決定取消比賽，選手可全額退費，或轉到台南、蘭陽場次，差額多退少不補，引發選手不滿，部分選手將矛頭指向花蓮縣府，批縣府身為指導單位卻監督不嚴，應負連帶責任。

花蓮縣府回應，賽事並非縣府主辦，是基於支持體育發展及延續過往舉辦經驗補助體育會，「瘋三鐵」在未取得路權前就開放報名並收費，後因與公路局就省道台9線及台9丙線的路權協調未能達成共識，逕自宣布取消，嚴重損及參賽選手交通、住宿、行程等安排，將立即註銷補助廠商費用。

縣府表示，這場賽事逢國慶連假，公路局預料省道車流量龐大，恐影響交通及選手安全，建議調整時間或改道，但主辦單位不接受並選擇取消。主辦單位未合法取得路權就收費報名，嚴重損害選手權益。

花蓮縣教育處表示，此案列為重要警示，作為未來相關活動補助案的借鏡，也研議訂定審核機制，評估申請單位承辦賽事的評價、信用等，決定是否補助。另對報名選手的車票、訂房退費等問題，縣府消保官會協助處理爭議。

延伸閱讀

洄瀾三鐵賽事突取消 花蓮縣府撤補助將強化審查

洄瀾鐵人三項突喊停被罵翻 花蓮縣府發聲：非主辦單位、註銷補助款

台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

花蓮洄瀾鐵人三項賽前1個月突喊卡 選手傻眼大罵「旅館都訂了」

相關新聞

花蓮洄瀾三鐵喊停損選手權益 消保官介入

「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」在賽前1個月突喊停，選手罵翻。花蓮縣府昨澄清非主辦單位，並稱主辦單位「瘋三鐵」未取得...

花蓮吉安掩埋場起火 壽豐空汙超標

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場昨午不明原因自燃，火勢猛烈，2公里外就能看到濃煙蔽日直竄天際。環保局布點監測，南方的壽豐鄉忠孝新村P...

淤沙近半年！台東尚武漁港將搶通 漁民盼一勞永逸

台東南迴唯一漁港尚武漁港長年淤沙，中央及縣府已花逾20億元清淤，遇東北季風及颱風又淤積近半年時間，縣府動用開口契約，終於...

解基隆塞車 安樂聯絡道擬3階段興建

基隆安樂區往新北金山萬里車流尖峰時段常導致基金一、二、三路及麥金路壅塞，成嚴重交通瓶頸。市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯...

花蓮吉安垃圾掩埋場濃煙遮天恐有毒 環保局急監控空品

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場今天中午資源回收區疑似自燃，由於有大量塑膠、小家電，不但不時傳出爆炸聲響、濃煙直衝天際，連陽光都被...

基市文化中心哺乳室媽媽餵奶太熱受不了 加裝電風扇改善

基市市文化中心哺乳室今天上午有一位媽媽進入餵奶，但發現太熱受不了，約3分鐘就跑出了。市府文化觀光局表示，因為文化中心還在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。