花蓮洄瀾三鐵喊停損選手權益 消保官介入

「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」在賽前1個月突喊停，選手罵翻。花蓮縣府昨澄清非主辦單位，並稱主辦單位「瘋三鐵」未取得路權即開放報名收費，又逕自取消，嚴重影響參賽選手權益，縣府已註銷補助費用，要求廠商依承諾全額退費。業者未接電話，無從得知回應。

根據報名網站資料顯示，洄瀾三鐵原定10月11日在鯉魚潭風景區登場，指導單位包括花蓮縣府、觀光局縱管處，主辦單位為花蓮縣體育會、瘋三鐵，花蓮縣警局、衛生局、消防局、環保局、壽豐鄉公所等皆被列入協辦。

「瘋三鐵」前天在臉書含糊宣布，因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦，多方考量下決定取消比賽，選手可全額退費，或轉到台南、蘭陽場次，差額多退少不補，引發選手不滿，部分選手將矛頭指向花蓮縣府，批縣府身為指導單位卻監督不嚴，應負連帶責任。

花蓮縣府回應，賽事並非縣府主辦，是基於支持體育發展及延續過往舉辦經驗補助體育會，「瘋三鐵」在未取得路權前就開放報名並收費，後因與公路局就省道台9線及台9丙線的路權協調未能達成共識，逕自宣布取消，嚴重損及參賽選手交通、住宿、行程等安排，將立即註銷補助廠商費用。

縣府表示，這場賽事逢國慶連假，公路局預料省道車流量龐大，恐影響交通及選手安全，建議調整時間或改道，但主辦單位不接受並選擇取消。主辦單位未合法取得路權就收費報名，嚴重損害選手權益。

花蓮縣教育處表示，此案列為重要警示，作為未來相關活動補助案的借鏡，也研議訂定審核機制，評估申請單位承辦賽事的評價、信用等，決定是否補助。另對報名選手的車票、訂房退費等問題，縣府消保官會協助處理爭議。