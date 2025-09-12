淤沙近半年！台東尚武漁港將搶通 漁民盼一勞永逸

台東南迴唯一漁港尚武漁港長年淤沙，中央及縣府已花逾20億元清淤，遇東北季風及颱風又淤積近半年時間，縣府動用開口契約，終於清出一條航道，預計19日搶通。漁民開心地說，可以抓魚了。

農業處漁業科長陳登裕說，清淤工程已清出一條動力膠筏可進出的航道，預計19日港嘴口就能搶通，屆時船隻都能出海；清出的砂石因無法變賣，會用作養灘。

大武鄉尚武漁港是南迴唯一漁港，大、小漁船200多艘，不過因地理環境及後天設計問題，每年淤沙5到10次不等，船隻無法進出港，今年又因東北季風及颱風淤沙近半年，影響漁民生計。

尚武漁港屬海岸漂沙地形，早年政府為方便大陳義胞及當地漁民出海，於1954年建造漁港，但港口經常淤積，之後重新規畫設計，1991年向外延伸波堤阻止漂沙流入港嘴口，可惜成效不彰。台東縣府為求改善，3年前爭取花東基金邀學者專家進行漂沙調查及水工模型試驗，仍無法有效改善淤沙，只能使用機具清除。

「可以出海抓魚當然高興啊」張姓漁民說，現在是白帶魚和油帶魚產期，能順利出海捕魚，多少可貼補生計。陳姓漁民認為，淤沙一次解決，才能真正一勞永逸。