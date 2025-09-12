聽新聞
0:00 / 0:00

解基隆塞車 安樂聯絡道擬3階段興建

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
麥金路尖峰時段因樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊有貨櫃場、大型社區出入車流，每天經常性塞車。記者游明煌／攝影
麥金路尖峰時段因樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊有貨櫃場、大型社區出入車流，每天經常性塞車。記者游明煌／攝影

基隆安樂區往新北金山萬里車流尖峰時段常導致基金一、二、三路及麥金路壅塞，成嚴重交通瓶頸。市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，正做可行性評估，總經費82億元，分三段興建。地方反對連接國3南下匝道的出口設在基金一路129巷口，憂心塞車雪上加霜。市府表示會再調整。

市府前晚在安樂區公所開說明會，提出三階段興建安樂聯絡道，經費將向交通部爭取。第一階段為樂利三街至國1，經費47億，計畫從新山水庫邊設置麥金路平行道路銜接國1及台62；第二階段配合現地發展設置果菜市場聯絡道，經費20億；第三階段國3基金一路至樂利三街，經費14億。

外寮里長顏厚廣說，如果從基金一路129巷口連接上國3南下匝道往台北，會將國家新城車流量移往大武崙，讓原本塞車雪上加霜，「瘦了香蕉，肥了芭蕉」。

議員秦鉦表示，聯絡道可分散車流解決交通瓶頸有其必要性。議員鄭愷玲說，樂利三街應一起評估拓寬，要有整體規畫。議員吳驊珈說，壯觀里後山過去有山崩的問題，地質恐不穩定。議員張之豪說，以現有人口和車流量確實擁擠，有沒有必要建聯絡道要有專業評估。

交通處長陳耀川說，路線及出入口銜接會再優化調整。工務處長簡翊哲表示，聯絡道主要解決樂利二街及三街等塞車，主線台62接國3列為第一優先，地方意見都會納入再修正。

基隆 塞車 萬里 國道 新北

延伸閱讀

基隆男枕頭悶死5歲兒 遭檢方起訴、法院裁定收押

北市騎士福音！待轉機車常溢到斑馬線 基隆光復南路口即起取消待轉

基隆教育網路服務網域群組 寄信功能遭學生濫發騷擾訊息

基隆師管教國中生抽菸遭毆傷求償 校長：老師盼學生知所警惕

相關新聞

花蓮洄瀾三鐵喊停損選手權益 消保官介入

「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」在賽前1個月突喊停，選手罵翻。花蓮縣府昨澄清非主辦單位，並稱主辦單位「瘋三鐵」未取得...

花蓮吉安掩埋場起火 壽豐空汙超標

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場昨午不明原因自燃，火勢猛烈，2公里外就能看到濃煙蔽日直竄天際。環保局布點監測，南方的壽豐鄉忠孝新村P...

淤沙近半年！台東尚武漁港將搶通 漁民盼一勞永逸

台東南迴唯一漁港尚武漁港長年淤沙，中央及縣府已花逾20億元清淤，遇東北季風及颱風又淤積近半年時間，縣府動用開口契約，終於...

解基隆塞車 安樂聯絡道擬3階段興建

基隆安樂區往新北金山萬里車流尖峰時段常導致基金一、二、三路及麥金路壅塞，成嚴重交通瓶頸。市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯...

花蓮吉安垃圾掩埋場濃煙遮天恐有毒 環保局急監控空品

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場今天中午資源回收區疑似自燃，由於有大量塑膠、小家電，不但不時傳出爆炸聲響、濃煙直衝天際，連陽光都被...

基市文化中心哺乳室媽媽餵奶太熱受不了 加裝電風扇改善

基市市文化中心哺乳室今天上午有一位媽媽進入餵奶，但發現太熱受不了，約3分鐘就跑出了。市府文化觀光局表示，因為文化中心還在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。