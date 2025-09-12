解基隆塞車 安樂聯絡道擬3階段興建

基隆安樂區往新北金山萬里車流尖峰時段常導致基金一、二、三路及麥金路壅塞，成嚴重交通瓶頸。市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，正做可行性評估，總經費82億元，分三段興建。地方反對連接國3南下匝道的出口設在基金一路129巷口，憂心塞車雪上加霜。市府表示會再調整。

市府前晚在安樂區公所開說明會，提出三階段興建安樂聯絡道，經費將向交通部爭取。第一階段為樂利三街至國1，經費47億，計畫從新山水庫邊設置麥金路平行道路銜接國1及台62；第二階段配合現地發展設置果菜市場聯絡道，經費20億；第三階段國3基金一路至樂利三街，經費14億。

外寮里長顏厚廣說，如果從基金一路129巷口連接上國3南下匝道往台北，會將國家新城車流量移往大武崙，讓原本塞車雪上加霜，「瘦了香蕉，肥了芭蕉」。

議員秦鉦表示，聯絡道可分散車流解決交通瓶頸有其必要性。議員鄭愷玲說，樂利三街應一起評估拓寬，要有整體規畫。議員吳驊珈說，壯觀里後山過去有山崩的問題，地質恐不穩定。議員張之豪說，以現有人口和車流量確實擁擠，有沒有必要建聯絡道要有專業評估。

交通處長陳耀川說，路線及出入口銜接會再優化調整。工務處長簡翊哲表示，聯絡道主要解決樂利二街及三街等塞車，主線台62接國3列為第一優先，地方意見都會納入再修正。