聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮吉安掩埋場起火 壽豐空汙超標
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場昨午不明原因自燃，火勢猛烈，2公里外就能看到濃煙蔽日直竄天際。環保局布點監測，南方的壽豐鄉忠孝新村PM2.5超標；吉安鄉公所表示，火勢雖控制仍有悶燒，呼籲老人與小孩盡量待在室內並關緊門窗，居民外出請戴口罩。
吉安鄉垃圾掩埋場靠近光華五街，昨天上午11時許疑似堆放大量塑膠、小家電的資源回收區自燃，不時傳出爆炸聲。消防局出動5個分隊15車、30人灌救，正午時分天氣炎熱，現場臭氣沖天，讓消防人員身體差點吃不消。
環保局空氣噪音防制科長潘春燕說，現場大致吹東北風，已在吉安、壽豐各布2個監測點，其中壽豐鄉忠孝新村PM2.5測出最高48微克／立方公尺，已超標，其他3個測點都在標準內。
吉安鄉清潔隊長樊一明說，火勢約在下午3時控制，到傍晚只剩倉庫還有一點明火，但一旁垃圾堆還在悶燒，消防隊持續灑水降溫。鄉長游淑貞提醒村民、周邊學校緊閉門窗，不要外出。
外界懷疑是否資源回收的電池造成自燃？游淑貞表示，電池另外存放，並未與生活廢棄物及資源回收物在一起。
潘春燕說，前幾天下雨，昨出大太陽，鋰電池或有機質容易產生沼氣，加上太陽高溫照射，可能因此自燃，詳細肇因仍需消防局調查。
潘春燕表示，後續將與鄉公所討論，希望資源回收盡早標售不要堆積太多，同時加強宣導鋰電池一定要回收，並要告知回收人員是鋰電池，避免跟其他垃圾混在一起，進而發生燃燒意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言