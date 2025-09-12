花蓮吉安掩埋場起火 壽豐空汙超標

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場昨午不明原因自燃，火勢猛烈，2公里外就能看到濃煙蔽日直竄天際。環保局布點監測，南方的壽豐鄉忠孝新村PM2.5超標；吉安鄉公所表示，火勢雖控制仍有悶燒，呼籲老人與小孩盡量待在室內並關緊門窗，居民外出請戴口罩。

吉安鄉垃圾掩埋場靠近光華五街，昨天上午11時許疑似堆放大量塑膠、小家電的資源回收區自燃，不時傳出爆炸聲。消防局出動5個分隊15車、30人灌救，正午時分天氣炎熱，現場臭氣沖天，讓消防人員身體差點吃不消。

環保局空氣噪音防制科長潘春燕說，現場大致吹東北風，已在吉安、壽豐各布2個監測點，其中壽豐鄉忠孝新村PM2.5測出最高48微克／立方公尺，已超標，其他3個測點都在標準內。

吉安鄉清潔隊長樊一明說，火勢約在下午3時控制，到傍晚只剩倉庫還有一點明火，但一旁垃圾堆還在悶燒，消防隊持續灑水降溫。鄉長游淑貞提醒村民、周邊學校緊閉門窗，不要外出。

外界懷疑是否資源回收的電池造成自燃？游淑貞表示，電池另外存放，並未與生活廢棄物及資源回收物在一起。

潘春燕說，前幾天下雨，昨出大太陽，鋰電池或有機質容易產生沼氣，加上太陽高溫照射，可能因此自燃，詳細肇因仍需消防局調查。

潘春燕表示，後續將與鄉公所討論，希望資源回收盡早標售不要堆積太多，同時加強宣導鋰電池一定要回收，並要告知回收人員是鋰電池，避免跟其他垃圾混在一起，進而發生燃燒意外。