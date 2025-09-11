洄瀾三鐵賽事突取消 花蓮縣府撤補助將強化審查

快訊

中央社／ 花蓮縣11日電

由民間單位舉辦的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽事因未取得路權，賽前1個月臨時取消。花蓮縣府今天表示，將取消賽事經費補助，未來會加強補助計畫審核機制，保障選手權益。

花蓮縣府行政研考處長陳建村今天澄清，太平洋盃洄瀾鐵人三項賽事並非縣府承辦，縣府基於支持體育發展及延續過往舉辦經驗，給予經費補助，原訂10月11日在花蓮鯉魚潭風景區舉行。

陳建村表示，賽道涵蓋省道台9線及台9丙線，且適逢國慶連假期間，應事先與公路局取得路權，但主辦單位在未取得路權前，擅自開放報名且收取費用。

最終公路局考量國慶連假，道路流量大，安全維護與人力調度難以滿足需求，建議更改路線或延期。陳建村表示，協商過程曾建議延期或改道，主辦單位未能與公路局達成共識，就宣布取消。

不少選手抱怨，交通、旅宿及保母車都已訂好，賽事卻臨時取消，還有選手揚言「再也不參加花蓮的賽事」。

陳建村表示，縣府立即註銷補助廠商經費，要求廠商依承諾全額退費，至於選手若因賽事取消訂房無法全額退費，也會要求廠商協助爭取。

花蓮縣府表示，這間民間單位承辦花蓮三鐵賽事第5屆，過去從沒發生這樣的問題，此事件為重要警示，未來審核申請補助案，會針對申請場地、道路使用權，評估申請單位信用及過往承辦賽事評價，訂定審核機制，保障選手權益。

