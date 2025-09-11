花蓮吉安垃圾掩埋場濃煙遮天恐有毒 環保局急監控空品

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場今天中午資源回收區疑似自燃，由於有大量塑膠、小家電，不但不時傳出爆炸聲響、濃煙直衝天際，連陽光都被遮住。現場恐產生戴奧辛等毒氣，環保局表示，持續監控空氣品質，火勢已逐漸控制，後續將與鄉公所討論，盡量減少資源回收物堆積。

消防局出動5個分隊約15車、30人前往灌救，但水線一度不足，火勢持續擴大，還需從溝渠抽水，遠距離送水作業，全力壓制火勢，優先控制燃燒範圍，目前已拉出防火線，避免燃燒面積擴大。不過因天氣炎熱，現場又臭氣沖天，一些消防員差點身體吃不消，鄉公所及清潔隊立即提供飲用水等，補充水分。

環保局空氣噪音防制科長潘春燕表示，現場有資源回收物、廢棄小型家電與塑膠等，之前降雨過後，今天出大太陽，鋰電池或有機質容易產生沼氣，加上太陽高溫照射，可能因此自燃，初步認為是起火原因，不過詳細肇因還需要消防局進一步調查。

潘春燕說，掩埋場是吉安鄉公所管理，主管機關是環保局，後續會跟鄉公所專案討論，希望資源回收能盡早標售給外縣市，不要堆積太多在廠房與空地；同時加強宣導鋰電池一定要回收，並要告知回收人員是鋰電池，避免跟其他垃圾混在一起進而發生燃燒意外。

吉安鄉清潔隊長樊一明指出，初步研判起火原因，可能是光線照射寶特瓶或玻璃碎片聚焦引燃火苗，現場剛開始只有一點煙霧，但今天風大，加上周邊有很多瓶瓶罐罐及紙類等，導致火勢延燒快速，從發現有煙到出現火舌不超過10分鐘。