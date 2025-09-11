釋迦近全倒因僅測8級風遭保險拒賠 立委伸援助台東農民

颱風楊柳重創台東農業，不過東河鄉的釋迦保險理賠出現風速判斷有疑慮，恐無法理賠。民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天邀請相關單位實勘，協助農民獲得理賠。

颱風楊柳造成東河鄉釋迦（番荔枝）損失嚴重，卻因東河氣象站測得的風速僅8級，未達和保險公司契約規定的10級門檻，無法啟動理賠。

民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄今日邀集農業部農糧署、農金署、金管會、氣象署及消費者評議中心等單位至東河氣象站現勘，要求協助農民獲得合理理賠，維護農民生計。

陳瑩表示，依農業部統計，去年東河鄉釋迦產量約41 萬噸（鳳梨釋迦32萬噸、大目釋迦9萬噸），經颱風楊柳肆虐後，產量恐不及一半。政府提供的現金救助，遠不足以填補龐大損失。農民寄望的保險理賠，卻因風速數據失真而受阻，全鄉共有95件農業保險案件陷入困境。

陳瑩表示，東河氣象站「8級風速」與現場「整片倒伏的果園」形成強烈反差，但同鄉的東河七塊厝測站為「14級風速」，這些都是明顯「顯不合理」之處。依照番荔枝保險契約第12條規定，若觀測站數據「顯不合理」，得以其他氣象站數據替代。

莊瑞雄表示，以不合理的8級數據作為拒賠依據，嚴重違背契約保障精神，損害農民權益。呼籲農民可先透過消費者評議中心提出申訴，交由評議中心調處，並要求保險公司依契約精神採用七塊厝氣象站14級風速數據作為理賠依據。同時，他也要求農業部與金管會督促相關單位加快處理，切實保障農民權益。

陪同現勘的中央氣象署大氣觀測組組長齊祿祥表示，就東河測站的設置情形，確實會受地形影響的因素很大。

農業金融署副署長周妙芳表示，會將農民意見轉達給保險公司，希望可以協助農民。

國民黨籍立法委員黃建賓也透過新聞稿表示，颱風楊柳造成台東出現14級以上強陣風，但風速參數番荔枝（釋迦）保險選定風力測站數據落差相當大，影響農友理賠權益。

他表示，已多次舉行會勘及協調會，要求中央與保險公司務必釐清爭議、研議補償計畫，但保險公司至今不願給予正面回應；對於農民響應政策投保，受災時卻無法獲得合理理賠，農業部必須扛起責任，針對此次保險爭議給予專案協助，維護農民權益。