女子為拍照攀合歡山區武嶺岩壁 太管處告發裁罰

太魯閣國家公園武嶺亭視野遼闊，是民眾拍照熱點，昨天有女子為取景跨越護欄、攀爬至岩壁拍照。太管處依規定告發，最高可處新台幣3000元。警方調閱監視器，追查女子身分。

有民眾在「爆料公社」貼文爆料，昨天上午10時許武嶺亭的「合歡山藍衣大媽亡美照」，照片中1名身穿藍衣女子翻越護欄，攀爬在一處峭壁上方拍照。

太魯閣國家公園管理處今天表示，武嶺及合歡山區地形陡峭、岩層脆弱，易有落石與墜落風險，民眾切勿為拍照打卡冒險翻越護欄，務必留在既有步道或安全範圍內活動。

太管處表示，依太魯閣國家公園區域內禁止事項規範，擅闖公告未開放步道、擅離已開放步道既有路徑，違者最高可處3000元罰鍰，已通報保七總隊第九大隊調查。

保七總隊第九大隊表示，根據照片判斷，女子是跨越武嶺亭平台附近路旁的柵欄，獲報後已調閱沿線監視器，將追查女子到案說明。