跑道遇見馬 花蓮美崙田徑場有人遛馬還曾有人玩飛行傘

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮美崙田徑場前晚有民眾「遛馬」，引起討論，場方今天已貼告示禁止大型動物入場。圖／翻攝社群平台脆「threads」
花蓮美崙田徑場前晚有民眾「遛馬」，引起討論，場方今天已貼告示禁止大型動物入場。圖／翻攝社群平台脆「threads」

花蓮美崙田徑場是不少市民運動的好去處，前晚竟有民眾「遛馬」，引起網友討論。花蓮縣立體育場表示，馬是敏感動物，若受驚嚇可能危及周遭運動民眾的安全，今天已到場張貼告示， 禁止牛、馬等大型動物進場。

花蓮人稱「美田」的美崙田徑場是市區重要運動場地，每天不少親子、民眾跑步、走路、踢足球、場邊架網打羽毛球等，運動種類相當多元，甚至曾有人在操場中央練習飛行傘。

有網友昨晚在社群平台脆Threads發布影片，美崙田徑場有民眾牽馬踏過PU跑道，進入操場中央的草皮區，馬接著開始慢跑，笑稱「跑步遇到馬的機率有多高？」引起熱烈討論，有人說馬可能是傷後復健，也有人擔心會影響周邊運動人士。

花蓮縣立體育場場長陳昭瑋說，美崙田徑場屬於開放式場館，24小時對外開放，管理規則沒有太細的規範，僅要求民眾正常使用，並留意自身及他人安全。

他表示，經查「遛馬」發生在9日晚間9時，當時飼主駕駛一輛3噸半小貨車載馬匹到田徑場，再帶馬到場中央運動。因大型動物有可能傷到草皮，也擔心馬兒屬於較敏感的動物，周邊人多若受到驚嚇，有可能會傷害到運動群眾，今天已到現場貼告示，禁止馬匹、牛隻等大型動物進場，管理人員勘查草皮沒有明顯受損，未來會加強巡邏與勸導。

此外，美崙田徑場晚間6時45分才開燈，因時序入秋天色暗得早，不少民眾抱怨得摸黑運動。陳昭瑋說，接獲反映後，今天起就會調整到晚間6時開燈。

花蓮縣立體育場今天已派員到美崙田徑場張貼告示，禁止大型動物入場。圖／花蓮縣立體育場提供
花蓮縣立體育場今天已派員到美崙田徑場張貼告示，禁止大型動物入場。圖／花蓮縣立體育場提供
花蓮美崙田徑場前晚有民眾「遛馬」，引起討論，場方今天已貼告示禁止大型動物入場。圖／翻攝社群平台脆「threads」
花蓮美崙田徑場前晚有民眾「遛馬」，引起討論，場方今天已貼告示禁止大型動物入場。圖／翻攝社群平台脆「threads」
花蓮美崙田徑場也曾有民眾練習飛行傘。本報資料照片
花蓮美崙田徑場也曾有民眾練習飛行傘。本報資料照片

運動 動物

