宜蘭各鄉鎮市發放重陽禮金一次看 金額調高…全縣只有她能領5萬元

宜蘭縣重陽節禮金將陸續發放，今年除了縣府調高發放金額，多數鄉鎮市也調高，包括宜蘭市、羅東鎮等8個鄉鎮市都從65歲以上開始發送；南澳鄉原住民福利特別好，今年55歲以上就能領，百歲以上重陽禮金更有5萬元，創全縣最高，平地鄉以礁溪鄉最優，65歲以上1千元、99歲以上3萬元。

宜蘭縣政府的重陽節敬老禮金發放對象80歲以上原住民、90歲以上一般長者，原本發放1200元今年調高到2千元，百歲人瑞也從1萬2千元調到2萬元，全縣4千多人受惠。

各鄉鎮市公所發放額度，南澳鄉公所在代表會支持下，發放重陽敬老金誠意十足，今年把原本發放的65歲年紀下調到55歲，金額也提高，55歲至79歲從2千元調高到3千元，80歲至89歲從5千調高到1萬元，90歲至99歲從1萬元調高到3萬元，100歲以上人瑞從3萬元調高到5萬元。

南澳山地鄉人口處雖不多，因為是宜蘭縣唯一把發放禮金年紀下調到55歲的鄉，全鄉約1800多人領到福利；至於讓人羨慕、全縣最高5萬元重陽禮金只有一人，住在南澳鄉武塔村的103歲人瑞陳金霞，她個性開朗樂觀，更是當地傳承鄉土文史的耆老。

除了南澳鄉從55歲發放禮金，宜市、羅東、五結、冬山、員山、頭城、礁溪、壯圍鄉都從65歲開始發放，金額介於500元至1200元之間，其餘鄉鎮70歲以上才有。全縣重陽節禮金如下～

★平地鄉部分

礁溪鄉：65-69歲1千元，70-79歲1,500元，80-89歲3千元，90-98歲8千元，99歲以上3萬元。

羅東鎮：65-79歲1200元，80-89歲2200元，90-99歲6800元，100歲以上22000元。

宜蘭市：65-79歲600元，80-89歲800元，90-99歲2千元，100歲以上2萬元。

三星鄉：70-79歲500元，80-89歲1千元，90-99歲2千元，100-109歲6600元，110歲以上2萬元。

頭城鎮：65-69歲500元，70-79歲1千元，80-89歲1200元，90-96歲2千元，97-99歲3千元，100歲以上8千元。

冬山鄉：65-69歲500元，70-89歲1千元，90-94歲2千元，95-99歲3600元，100歲以上2萬元。

五結鄉：65-69歲 600元，70-79歲1200元，80-89歲1600元，90-99歲3千元，100歲以上2萬元。

壯圍鄉：65-79歲800元，80-89歲1千元，90歲-99歲3600元，100歲以上12000元。

員山鄉：65-79歲600元，80-89歲800元，90-99歲1600元，100歲以上12000元。

蘇澳鎮：70-89歲1千元，90-99歲2千元，100歲以上12000元

★山地鄉部分

南澳鄉：55-79歲3千元，80-89歲1萬元，90-99歲3萬元，100歲以上5萬元。