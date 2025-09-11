台東釋迦保險爭議大 立委黃建賓要求中央專案協助

楊柳颱風造成台東出現14級以上強陣風，但風速參數番荔枝（釋迦）保險選定風力測站數據落差相當大，影響農友理賠權益。台東縣立委黃建賓今表示，已多次舉行會勘及協調會，要求中央與保險公司務必釐清爭議、研議補償計畫，但保險公司至今不願給予正面回應，黃建賓也要求，對於農民響應政策投保，受災時卻無法獲得合理理賠，農業部必須扛起責任，針對此次保險爭議給予專案協助，維護農民權益。

黃建賓指出，楊柳颱風造成台東縣釋迦近2億元災損，但明明出現14級強風的國家警報，東河鄉風力測站卻僅有8級，與受災情情形明顯不符，且與鄰近的七塊厝、新蘭周邊氣象站數據存在顯著落差，確有不合理；台東知本水試所測站也疑因設備及所在位置，與鄰近測站數據有明顯落差，相關爭議皆嚴重影響農友理賠。

他表示，已多次舉行會勘及協調會，要求農業部、明台產物保險公司檢討此次保險理賠爭議，8月底時更邀請中央單位及保險公司到台東，面對面了解釋迦農民的困境及心聲，他現場也要求，農金署及保險公司應依據保險契約第12條精神，落實保險賠付，檢討相關保險爭議。

然而，根據明台保險公司回函指出，仍認為東河及知本水試所氣象站之風速儀器數據並無疑義，惟有在中央氣象署確認數據確屬異常時，才能採替代觀測站數據辦理理賠。黃建賓強調，此回應農民絕對無法接受，釋迦保險是農業部與保險公司共同推動，更是中央大力宣傳政策，如今出現爭議，農業部不能袖手旁觀，必須扛起責任，研議專案協助，不能都推給保險公司處理。

黃建賓表示，已經分別與農金署長李聰勇、農糧署長姚士源直接溝通，要求務必盡力協助，同時也向中央提出三點要求，第一，針對保險公司所稱「數據無異常」，必須提供相關佐證資料及定期校正與檢測紀錄，避免球員兼裁判的疑慮；第二，僅以單一氣象站數據作為排除理賠標準，違反公平合理原則，不足讓保戶信服，中央應積極介入，提供專案協助；第三，全面檢討此次釋迦保險爭議，充分聆聽農民意見後，研議重新選定測站，避免爭議一再發生。