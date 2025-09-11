伊甸台東「嗎哪庇護工場」推出嶄新的秋節禮盒 籲社會大眾響認購支持

中秋節即將到來，伊甸基金會台東嗎哪庇護工場推出嶄新的秋節禮盒，今天舉行記者會，縣府社會處長陳淑蘭、伊甸基金會庇護事業處長陳智宏及多位貴賓站台，呼籲社會大眾響應認購支持。

陳智宏表示，與縣府合作推動「社政轉銜庇護工場見習試辦計畫」，有效支持有就業意願的身心障礙者，透過能力與工作技能的培育，以職場見習、參訪等方式，找尋就業、參與社會的可能。

他說，伊甸一直以來，致力於障礙者的就業支持，庇護工場除打造一處學習環境，也不斷優化產品品質，在包裝及口味上推陳出新，讓消費者在愛心支持之餘，更能在產品上感受到專業與用心。

家住南迴金崙村32歲身心障礙的阿駿，透過計畫到伊甸嗎哪庇護工場展開見習生活。他每天清晨6點多起床，搭乘約1小時的公車，從金崙來到嗎哪庇護工場，來回80公里路程，未澆熄他的熱情。

談起通勤過程，阿駿笑著說，不辛苦，因為在工場裡，可以複習熟悉的清潔任務，還能接觸烘焙的基礎訓練，與客戶接待的新挑戰，很值得。

伊甸庇護工場今年推出10種口味的月餅，除有傳統口味的人氣商品蛋黃酥、綠豆椪，還有台灣芒果酥、翠玉檸檬酥等創新口味，多種組合能滿足每個人味蕾。

陳智宏表示，即日起至9月22日前訂購，可享95折早鳥優惠。詳情可上網搜尋：「伊甸公益MaLL」，或洽台東嗎哪庇護工場：（089）346-610。