快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

建「安樂連絡道」說明會 解基金公路、麥金路塞車夢魘要82億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
地方反對在基金一路129巷口連結國3南下匝道，憂心讓基金一路塞車雪上加霜。記者游明煌／攝影
地方反對在基金一路129巷口連結國3南下匝道，憂心讓基金一路塞車雪上加霜。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區因通勤及往金山萬里車流，尖峰時段導致基金一路到三路、麥金路都大排長龍，成為嚴重交通瓶頸。市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，昨晚開地方說明會，總經費82億元。地方反對在基金一路129巷口連結國3南下匝道，憂心讓基金一路塞車雪上加霜。市府表示相關路線都會再修正研議。

基金一路到三路因往新北金山萬里車流多常塞車；麥金路尖峰時段也由於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊等近貨櫃場、大型社區出入車流，交通量趨於飽和，每天經常性塞車，市府規畫在國3到國1間闢設連絡道分散車流，紓解長期壅塞問題，目前進行可行性研究評估階段，經費將再向交通部爭取。

市政府與工程顧問公司昨晚在安樂區公所開地方說明會，提出三階段興建安樂連絡道，總經費82億。第一階段為樂利三街至國1，經費47億，計畫從新山水庫邊設置麥金路平行道路銜接國1及台62；第二階段配合現地發展設置果菜市場連絡道，經費20億；第三階段國3基金一路至樂利三街，經費14億，配合大武崙區域目前相關建設案。

外寮里長顏厚廣說，此案為解決國家 新城地區的交通問題，但第三階段，將在基金一路129巷口連結上國3南下匝道往台北，此舉將國家新城車流量帶往大武崙地區，讓大武崙原本塞車猶如雪上加霜，「瘦了香蕉，肥了芭蕉」。

議員秦鉦表示，連絡道可分散車流解決交通瓶頸，配合現地發展設置果菜市場連絡道有其必要性。議員鄭愷玲說，樂利三街道應一起評估拓寬，否則擔心會塞車，要有整體規畫。

前議員陳薇仲說，開路不是解決交通壅塞的方法，只會引來更多的車到國家新城，還要經過水源保護區、動物保護區，且八堵捷運站已經定案， 質疑開發必要性。

議員吳驊珈說，壯觀里後山過去有山崩的問題，地質恐不穩定，應再好好評估。議員張之豪說，以現有人口和車流量確實擁擠，但是有沒有必要到建連絡道要好好評估。

樂利三街的居民說，每天尚志貨櫃有逾百輛貨櫃車進出國3，最大的問題是管控貨櫃車，不是花大錢建連絡道。

交通處長陳耀川說，路線及出入口如何銜接都會再優化會調整。工務處長簡翊哲表示，連絡道主要想解決樂利二街及三街塞車的問題，主線是台62接國3，列為為第一優先，地方意見都會納入再修正，捷運規會會納入考量，真的要開發會做好相關環境影響評估等量。

市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，昨晚開地方說明會，總經費82億元。圖／里長顏厚廣提供
市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，昨晚開地方說明會，總經費82億元。圖／里長顏厚廣提供
市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，昨晚開地方說明會，總經費82億元。圖／里長顏厚廣提供
市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，昨晚開地方說明會，總經費82億元。圖／里長顏厚廣提供
麥金路尖峰時段也由於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊有貨櫃場、大型社區出入車流，每天經常性塞車。記者游明煌／攝影
麥金路尖峰時段也由於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊有貨櫃場、大型社區出入車流，每天經常性塞車。記者游明煌／攝影
麥金路尖峰時段也由於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊有貨櫃場、大型社區出入車流，每天經常性塞車。記者游明煌／攝影
麥金路尖峰時段也由於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊有貨櫃場、大型社區出入車流，每天經常性塞車。記者游明煌／攝影

塞車 議員 貨櫃

延伸閱讀

高雄沿海路設貨櫃車專用道「仍有塞車亂象」 許智傑提解方

高雄蔬果「農藥殘留檢驗」爆多項缺失 6處果菜市場檢驗量能低落

蘆洲居民反對三重果菜市場遷入 盼市府傾聽民意

風雨接著來菜價漲不停...2根小黃瓜要65元 菜價要回穩還有得等

相關新聞

宜蘭各鄉鎮市發放重陽禮金一次看 金額調高…全縣只有她能領5萬元

宜蘭縣重陽節禮金將陸續發放，今年除了縣府調高發放金額，多數鄉鎮市也調高，包括宜蘭市、羅東鎮等8個鄉鎮市都從65歲以上開始...

台東釋迦保險爭議大 立委黃建賓要求中央專案協助

楊柳颱風造成台東出現14級以上強陣風，但風速參數番荔枝（釋迦）保險選定風力測站數據落差相當大，影響農友理賠權益。台東縣立...

跑道遇見馬 花蓮美崙田徑場有人遛馬還曾有人玩飛行傘

花蓮美崙田徑場是不少市民運動的好去處，前晚竟有民眾「遛馬」，引起網友討論。花蓮縣立體育場表示，馬是敏感動物，若受驚嚇可能...

伊甸台東「嗎哪庇護工場」推出嶄新的秋節禮盒 籲社會大眾響認購支持

中秋節即將到來，伊甸基金會台東嗎哪庇護工場推出嶄新的秋節禮盒，今天舉行記者會，縣府社會處長陳淑蘭、伊甸基金會庇護事業處長...

建「安樂連絡道」說明會 解基金公路、麥金路塞車夢魘要82億

基隆市安樂區因通勤及往金山萬里車流，尖峰時段導致基金一路到三路、麥金路都大排長龍，成為嚴重交通瓶頸。市府規畫在國1和國3...

淤沙半年的台東尚武漁港搶通！漁民開心：可以抓魚了

台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，今年因東北季風及颱風再度淤沙近半年的時間，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。