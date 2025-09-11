建「安樂連絡道」說明會 解基金公路、麥金路塞車夢魘要82億

基隆市安樂區因通勤及往金山萬里車流，尖峰時段導致基金一路到三路、麥金路都大排長龍，成為嚴重交通瓶頸。市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，昨晚開地方說明會，總經費82億元。地方反對在基金一路129巷口連結國3南下匝道，憂心讓基金一路塞車雪上加霜。市府表示相關路線都會再修正研議。

基金一路到三路因往新北金山萬里車流多常塞車；麥金路尖峰時段也由於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊等近貨櫃場、大型社區出入車流，交通量趨於飽和，每天經常性塞車，市府規畫在國3到國1間闢設連絡道分散車流，紓解長期壅塞問題，目前進行可行性研究評估階段，經費將再向交通部爭取。

市政府與工程顧問公司昨晚在安樂區公所開地方說明會，提出三階段興建安樂連絡道，總經費82億。第一階段為樂利三街至國1，經費47億，計畫從新山水庫邊設置麥金路平行道路銜接國1及台62；第二階段配合現地發展設置果菜市場連絡道，經費20億；第三階段國3基金一路至樂利三街，經費14億，配合大武崙區域目前相關建設案。

外寮里長顏厚廣說，此案為解決國家 新城地區的交通問題，但第三階段，將在基金一路129巷口連結上國3南下匝道往台北，此舉將國家新城車流量帶往大武崙地區，讓大武崙原本塞車猶如雪上加霜，「瘦了香蕉，肥了芭蕉」。

議員秦鉦表示，連絡道可分散車流解決交通瓶頸，配合現地發展設置果菜市場連絡道有其必要性。議員鄭愷玲說，樂利三街道應一起評估拓寬，否則擔心會塞車，要有整體規畫。

前議員陳薇仲說，開路不是解決交通壅塞的方法，只會引來更多的車到國家新城，還要經過水源保護區、動物保護區，且八堵捷運站已經定案， 質疑開發必要性。

議員吳驊珈說，壯觀里後山過去有山崩的問題，地質恐不穩定，應再好好評估。議員張之豪說，以現有人口和車流量確實擁擠，但是有沒有必要到建連絡道要好好評估。

樂利三街的居民說，每天尚志貨櫃有逾百輛貨櫃車進出國3，最大的問題是管控貨櫃車，不是花大錢建連絡道。