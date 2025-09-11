淤沙半年的台東尚武漁港搶通！漁民開心：可以抓魚了

台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，今年因東北季風及颱風再度淤沙近半年的時間，縣府動用開口契約清淤，終於清出一條航道，預計這個月19日搶通完畢。漁民開心說，可以抓魚了。

縣府農業處漁業科長陳登裕表示，清淤工程從上個月開始，目前已經先清出一條動力膠筏船可以進出的航道，工程會持續到這個月19日，預計整個港嘴口能搶通，屆時船隻都能出海；至於清出的沙石因無法變賣，會用作「以沙養灘」。

大武鄉尚武漁港是台東南迴地區唯一的漁港，大小漁船約有2百多艘，不過，漁港因地理環境及後天設計問題，每年幾乎都會造成5到10次不等的淤沙，導致船隻無法進出港，影響漁民生計。今年因東北季風及颱風再度淤沙近半年的時間。

「可以出海抓魚當然高興啊！」張姓漁民說，現在是白帶魚和油帶魚的產期，能夠順利出海捕魚，多少貼補生計。另陳姓漁民表示，淤沙問題一直沒有解決，對他們靠天吃飯的漁民來說也不是辦法，政府應該一次解決問題，一勞永逸。

尚武漁港位處海灣，屬於海岸漂沙地形，但早年政府考量大陳義胞及當地漁民方便出海捕魚維生，於1954在該處建港，後港口經常淤積，中央及地方政府重新規畫設計漁港，1991年將防波堤向外延伸阻止漂沙流入港嘴口，但成效未獲改善，淤沙日趨嚴重。