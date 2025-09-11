聽新聞
0:00 / 0:00
未來各區顏色不同 基門牌2年內完成更新
基隆市多雨潮濕，面海處鏽蝕嚴重，不少門牌破損模糊難辨，藍底白字門牌40多年未更新。市府昨起從仁愛區啟動換發作業，分2年完成全市19萬5千面門牌更新。透過各區不同代表色，增加辨識性。
市府民政處指出，昨起先到仁愛區掛新門牌，今年會換發仁愛、信義、中正及中山等區共10萬5500面；明年換發安樂、七堵及暖暖等區共8萬6500面。
民政處表示，過去數十年來，基隆門牌設計未曾更動，部分門牌年久失修，市民多次反映，不僅影響城市景觀，也造成郵件派送、緊急救援辨識困難。
中正、中山區很多民宅面海，門牌鏽蝕不堪，號碼、路名看不清楚，模糊難辨或門牌丟失；仁愛區南新街後方有舊公寓在道路開闢後，2樓住宅面臨道路，1樓變成地下室，2樓以上樓層僅以甲乙丙丁舊稱命名。
民政處長呂謦煒表示，新門牌設計融入基隆在地元素，如天際線、黑鳶意象及基隆嶼等，透過不同配色，展現各行政區特色，考量視障者需求，避免過多色彩干擾，提升整體辨識性與視覺清晰度。新式門牌去除舊版郵遞區號標示，強化「門牌號碼及街名」資訊，回歸簡潔、清楚實用本質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言