未來各區顏色不同 基門牌2年內完成更新

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆新門牌每區有不同顏色，基隆19萬張門牌昨起分2年更新。圖／基隆民政處提供
基隆新門牌每區有不同顏色，基隆19萬張門牌昨起分2年更新。圖／基隆民政處提供

基隆市多雨潮濕，面海處鏽蝕嚴重，不少門牌破損模糊難辨，藍底白字門牌40多年未更新。市府昨起從仁愛區啟動換發作業，分2年完成全市19萬5千面門牌更新。透過各區不同代表色，增加辨識性。

市府民政處指出，昨起先到仁愛區掛新門牌，今年會換發仁愛、信義、中正及中山等區共10萬5500面；明年換發安樂、七堵及暖暖等區共8萬6500面。

民政處表示，過去數十年來，基隆門牌設計未曾更動，部分門牌年久失修，市民多次反映，不僅影響城市景觀，也造成郵件派送、緊急救援辨識困難。

中正、中山區很多民宅面海，門牌鏽蝕不堪，號碼、路名看不清楚，模糊難辨或門牌丟失；仁愛區南新街後方有舊公寓在道路開闢後，2樓住宅面臨道路，1樓變成地下室，2樓以上樓層僅以甲乙丙丁舊稱命名。

民政處長呂謦煒表示，新門牌設計融入基隆在地元素，如天際線、黑鳶意象及基隆嶼等，透過不同配色，展現各行政區特色，考量視障者需求，避免過多色彩干擾，提升整體辨識性與視覺清晰度。新式門牌去除舊版郵遞區號標示，強化「門牌號碼及街名」資訊，回歸簡潔、清楚實用本質。

未來各區顏色不同 基門牌2年內完成更新

