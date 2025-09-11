聽新聞
花蓮工地AI灑水防塵

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測工地揚塵數值超標，立刻自動灑水防空汙。圖／花蓮縣環保局提供
工地揚塵影響空氣品質，最快的解決方式是灑水，不過需要耗費人力監看，也有灑水不均的疑慮。花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，偵測數值超標立刻自動灑水，現已應用在4項工程上，打造科技即時化的防塵管理機制。

花蓮縣環保局表示，為推動智慧環保與永續城市建設，導入「營建工程AI自動揚塵防制系統」，透過微型感測器，全天候監控工地粉塵濃度，一旦偵測超標，即自動啟動灑水裝置，抑制揚塵，強化工地空汙管理。

環保局指出，工地將設置固定式空氣品質感測器，並自主增設連動式自動灑水系統，有效提升粉塵防制效率達10至15%，並縮短空汙應變處理時間。

環保局指出，此系統已率先應用於4項重大工程，包括花蓮港區常態式疏浚及養灘工程、台9線287公里至292公里（大禹至玉里段）道路拓寬工程、花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程、花蓮縣全民運動館興建工程。

縣府還預計輔導兩項鐵路雙軌電氣化工程納入AI揚塵防制系統，分別為鐵路三民至玉里段、光復至瑞穗段，土建及軌道、橋梁與排水工程等。

環保局表示，環保人員巡查作業全面E化，查核結果可即時上傳雲端，提升行政效率與透明度，將持續擴大AI環保技術應用。

AI 花蓮 環保局 空氣品質

