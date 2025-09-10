基隆議長主張設體育處對接運動部 市府：尊重建議

運動部昨天成立，基隆市議長童子瑋主張，基隆市府應設立「體育處」對接運動部，體育處下轄全民運動科、競技科、學校體育科，分門別類負責各項事務。市府表示，尊重議長建議。

童子瑋今天接受中央社記者電訪說，他主張基隆市政府應設立體育處，對接運動部等單位，其次，長久以來，基隆市府負責體育事項的「體育保健科」隸屬於教育處，許多事項無法立即獲得橫向溝通，應成立一級單位的體育處，透過跨局處即時溝通，處理各項議題。

他認為，體育處下轄應設「全民運動科」負責對接中央，並鼓勵社團推廣柔力球等各項運動；「競技科」則協助基隆市代表隊至各地參賽事宜，提供設備、訓練、選手防護等後勤支援；「學校體育科」則專門負責對接學校各項體育事項等。

內政部於6月12日修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個，從原本13至23個提高為15至25個。童子瑋表示，內政部修正發布此準則後，基隆市能在不須裁撤局處前提下，直接成立體育處。

基隆市府表示，尊重議長童子瑋建議，市府一向重視體育發展，將持續推動全民運動普及，並強化基層選手的培育與支持，打造更完善的體育發展環境。