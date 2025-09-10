快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

基隆議長主張設體育處對接運動部 市府：尊重建議

中央社／ 基隆10日電

運動部昨天成立，基隆市議長童子瑋主張，基隆市府應設立「體育處」對接運動部，體育處下轄全民運動科、競技科、學校體育科，分門別類負責各項事務。市府表示，尊重議長建議。

童子瑋今天接受中央社記者電訪說，他主張基隆市政府應設立體育處，對接運動部等單位，其次，長久以來，基隆市府負責體育事項的「體育保健科」隸屬於教育處，許多事項無法立即獲得橫向溝通，應成立一級單位的體育處，透過跨局處即時溝通，處理各項議題。

他認為，體育處下轄應設「全民運動科」負責對接中央，並鼓勵社團推廣柔力球等各項運動；「競技科」則協助基隆市代表隊至各地參賽事宜，提供設備、訓練、選手防護等後勤支援；「學校體育科」則專門負責對接學校各項體育事項等。

內政部於6月12日修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個，從原本13至23個提高為15至25個。童子瑋表示，內政部修正發布此準則後，基隆市能在不須裁撤局處前提下，直接成立體育處。

基隆市府表示，尊重議長童子瑋建議，市府一向重視體育發展，將持續推動全民運動普及，並強化基層選手的培育與支持，打造更完善的體育發展環境。

體育 基隆 運動

延伸閱讀

日本吳市代表團參訪 童子瑋提大基隆政策 謝國樑盼共創交流

基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲…邱佩琳來相迎

走訪舊地名豆菜寮...連結人行道、捷運新建設 童子瑋暢談新舊融合市政夢

相關新聞

40年來首次換每區不同色 基隆19萬門牌今起分二年更新

基隆市多雨潮濕，很多地方面海鏽蝕嚴重，不少門牌破損模糊難辨，藍底白字門牌40多年未更新。市府今天起從仁愛區開始換發，分2...

花蓮義民節開跑...放水燈祈福 客家文化園區系列活動明登場

花蓮客家人口占比高，縣府每年舉辦義民節祭典，傳承客家文化，昨天在吉安鄉七腳川溪放水燈，為今年活動揭開序幕，重頭戲明天登場...

有那麼熱嗎？騎車打火機放褲口袋竟爆裂！羅東鎮代前主席餘悸猶存

宜蘭連日高溫，宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東昨天騎車時，把打火機放在褲子口袋，未料騎到一半聽到「碰」一聲，打火機竟然爆裂...

舊宿舍改闢停車場 基隆武昌街一帶停車困境解10月啟用

基隆市武昌街、中正路一帶住宅林立，臨近正濱漁港有觀光客，但停車空間嚴重不足，海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預...

科技幫忙抗空汙！花蓮工地啟用AI自動灑水防揚塵

施工工地容易引起揚塵影響空氣品質，最快的解決方式是灑水，不過需要耗費人力監看，也可能出現灑水不均的疑慮。花蓮縣政府為此積...

南迴公路413.8路基持續塌陷有行車危安 公路局嚴密監控

受楊柳颱風及接連大豪雨影響，台東南迴公路413.8公里大鳥段路基嚴重下陷，導致北上車道近百尺路面凹陷不平，議員及民眾擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。