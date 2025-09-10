40年來首次換每區不同色 基隆19萬門牌今起分二年更新

基隆市多雨潮濕，很多地方面海鏽蝕嚴重，不少門牌破損模糊難辨，藍底白字門牌40多年未更新。市府今天起從仁愛區開始換發，分2年全市19萬5千面新門牌更新完成。各區顏色不同，透過不同配色，展現各行政區辨識特色。

市政府民政處指出，今天起先到仁愛區掛新門牌，今年會換發仁愛區、信義區、中正區及中山區共計10萬5500面；明年換發安樂區、七堵區及暖暖區共8萬6500面。

民政處表示，過去數十年來，基隆市門牌設計未曾更動，部分門牌因年久失修，出現破損、汙損、脫落等情形，市民多次反映，不僅影響城市景觀，也造成郵件派送、緊急救援等辨識困難的問題。

中正區、中山區很多民宅面海，門牌鏽蝕不堪，連號碼、路名都看不清楚，模糊難辨，有的甚至早掉不見；仁愛區南新街後方有舊公寓在道路開闢後，2樓住宅面臨道路，1樓變成地下室，甚至有的2樓以上的樓層以甲乙丙丁舊稱命名。

民政處長呂謦煒表示，此次新門牌設計，融入基隆在地元素，如天際線、黑鳶意象及基隆嶼等特色，透過不同配色，展現各行政區辨識特色，同時考量視障者需求，避免過多色彩干擾，提升整體辨識性與視覺清晰度。新式門牌並去除舊版郵遞區號標示，提供「門牌號碼及街名」資訊，回歸簡潔、清楚的實用本質。