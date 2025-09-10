花蓮美術館將收費 可跨館參觀石雕博物館

花蓮縣文化局美術館將於16日起正式啟動售票機制，與鄰近的石雕博物館實施跨館優惠，任一館購票可於當日參觀2館展覽，全票新台幣20元，花蓮縣民等特定身分可免費入館。

花蓮縣文化局園區背山面海，設有石雕館、美術館、演藝堂及圖書館，有綠地公園、自行車道圍繞，是花蓮休閒生活及欣賞展演的重要場域。

花蓮縣文化局表示，為有效整合園區展覽館舍營運，今年7月23日修訂花蓮縣石雕博物館及美術館經營管理規則，全票20元、半票10元（軍警消、在校學生及20人以上團體），採現場購票，持任一館當天門票可跨館參觀。

另外，針對花蓮縣民、65歲以上長者、12歲以下兒童、身心障礙者、博物館學會會員、導遊領隊、榮譽志工等免費入館；開館時間為週二至週日上午9時至下午5時，週一及國定假日休館。

花蓮縣文化局代理局長曾之妤表示，花蓮石雕博物館2001年開館，是花蓮首座石雕為主的展覽館；花蓮美術館2024年翻新，2館是花蓮藝術展覽的最佳平台，透過跨館合作與多元展覽，讓藝術走進生活。