花蓮縣府導入AI抑制揚塵 工地空品超標自動灑水

中央社／ 花蓮縣10日電

工地常因揚塵影響空氣品質，傳統灑水不僅需人力監看，還可能因灑水不均影響成效。花蓮縣政府導入「AI（人工智慧）自動揚塵防制系統」，透過微型空品感測器監控，若超標即啟動灑水裝置。

花蓮縣政府環保局今天表示，目前已導入AI揚塵防制系統的工程，包括省道台9線287K至292.625K（大禹至玉里段）道路拓寬工程（土方堆置）、港區常態式疏浚及養灘工程（2021至2026年度）、花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程、花蓮縣全民運動館興建工程。

此外，縣府正積極輔導兩項鐵路工程納入AI揚塵防制系統，分別為花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-三民至玉里土建及軌道工程、橋梁工程；還有光復至瑞穗土建及軌道工程、路工及排水工程，工地將設置固定式空氣品質感測器，並自主增設連動式自動灑水系統，有效提升粉塵防制效率達10至15%，並縮短空污應變處理時間。

環保局指出，此系統透過微型空品感測器，全天候監控工地粉塵濃度，一旦偵測超標，即自動啟動灑水裝置，有效抑制揚塵。

環保局表示，環保人員巡查作業全面E化，查核結果可即時上傳雲端，提升行政效率與透明度，展現地方政府在環境永續與智慧治理上的實質行動力。縣府將持續擴大AI環保技術應用，攜手產官學界邁向淨零碳排目標。

環保局 空氣品質 花蓮縣政府

