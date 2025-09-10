酪梨香蕉種苗風災復耕 農業部公告補助方案

颱風楊柳重創台東農業，農業部公告補助復耕方案，酪梨種苗每株最高補助80元，香蕉防風支柱每支120元，每公頃最多補助2000支，立委陳瑩和莊瑞雄提醒民眾把握時效申請。

民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄今天發布新聞稿表示，颱風楊柳重創台東農業，2人要求農業部迅速宣布台東農損「全縣全品項」，同時在行政院長卓榮泰8月16日到台東勘災時當面建議，希望農業部應推動「產業輔導」措施，包括種苗、復耕設備及肥料。

其中肥料已於8月底公告，8日則公告番荔枝（鳳梨釋迦、大目釋）協助復耕方案，昨天再公告酪梨、香蕉種苗補助，協助受風災影響的果樹農民，減輕重新種植與復耕的壓力。

陳瑩和莊瑞雄表示，依照農業部公告，酪梨種苗補助為每公頃最高補助新台幣1.92萬元（每株補助1/2，最高補助80元/株）；香蕉種苗每公頃最高補助1.2萬元（每株補助1/2，最高補助6元/株）；香蕉防風支柱每公頃最高補助24萬元（每支最高補助120元，每公頃最多補助2000支）。申請期限至10月31日止，農民可依復耕情形彈性調整。

此外，陳瑩和莊瑞雄表示，會勘時看到整片傾倒的香蕉果樹，以及年初遭寒害、8月又受風災的酪梨農園，辛苦的1年當中，又遭受雙重打擊，希望「產業輔導」措施的專案補助，減輕農民負擔，幫助果園早日恢復生機，也提醒農民把握時間申請。