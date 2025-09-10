快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣客家事務處昨天在吉安鄉七腳川溪放水燈，為今年的義民節活動揭開序幕，不少客家鄉親參與。記者王燕華／攝影
花蓮客家人口占比高，縣府每年舉辦義民節祭典，傳承客家文化，昨天在吉安鄉七腳川溪放水燈，為今年活動揭開序幕，重頭戲明天登場，將在花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭及富里竹田義民亭，同步祭祀祈福，並於花蓮縣客家文化園區有系列精彩活動。

花蓮縣府辦理義民祭10多年，前年起依照新埔義民廟總廟的傳統習俗，在活動登場前放水燈，也成為一大特色。昨天晚間6時在七腳川溪，大批客家鄉親參與，由縣府客家事務處長潘乾鑑、吉安鄉長游淑貞、副議長徐雪玉等人，陸續施放，以魚飼料製成的上百盞大小水燈，承載民眾心願，緩緩向下游流去。

潘乾鑑說，義民爺是客家族群重要信仰，透過放水燈，祈求所有客家鄉親身體健康，平安。明天農曆7月20日是義民節，在花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭及富里竹田義民亭同步舉辦義民節祭祀祈福儀式。

此外，花蓮縣客家文化園區也有一系列活動，延續傳統儀式也加入新的元素，內容豐富，包括社團創意挑擔賽、客家技藝體驗、客家美食饗宴、客話吹牛趣味表演、藝文團隊表演及在地市集展售等，現場也將展示創意賽神豬得獎作品並頒發獎項。

他說，為了傳承客家文化，延續去年模式，請來年輕客家世代以客語擔任主持與參與祭儀，藉此培育青年族群對客家文化的認識與認同，也邀請民眾一同來參加。

相關新聞

花蓮義民節開跑...放水燈祈福 客家文化園區系列活動明登場

