基隆換發逾19面門牌 南新街200戶地址有天干

基隆市啟動全面換發逾19萬面新式門牌，明天起從仁一路、仁二路貼掛，特別的是，南新街有200餘戶以「天干」如甲、乙、丙作為門牌地址，市府將以2樓、3樓、4樓依序取代換新。

記者今天實地走訪仁愛區南新街這處斜坡路段，路旁住家一側為正規門牌，另一側連棟公寓則有低於斜坡路面住家，從2樓起，地址以「天干」的甲開始，依序直到戊。

對於換發新式門牌，有居民贊成也有人沒有意見，不過，有居民認為，他居住在此已50年，以「天干」作為地址並未造成困擾，沒有必要更換，且一旦更新地址，包含身分證、帳單等都要全面更換有點麻煩，為此，基隆市政府民政處日前召開協調會，向居民說明換發門牌原因，並了解居民需求。

民政處戶政科長羅彩月表示，新式門牌底圖採用基隆意象天際圖，加入郵輪「大船入港」意象，配合基隆的黑鳶飛翔、基隆嶼、主普壇及廟口夜市線條構圖，充分展現基隆特色，各區並以不同顏色搭配區分。

羅彩月說，今年預計換發仁愛區、信義區、中正區及中山區共10萬5500面新式門牌，明年則換發安樂區、七堵區及暖暖區共8萬6500面，明年底前全市換發完成。至於南新街部分，將提送調整計畫提報市府，預計10月底通過後，製作新式門牌貼掛。

基隆市中正戶政事務所主任陳儒東指出，待調整計畫核定後，會發文給南新街住戶，於統一時間免費為居民更換身分證、戶口名簿，至於與地址相關的私部門，也會統一提供保險公司及3家電信公司電子檔，協助住戶更新地址。