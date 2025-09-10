快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

聽新聞
0:00 / 0:00

有那麼熱嗎？騎車打火機放褲口袋竟爆裂！羅東鎮代前主席餘悸猶存

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
騎車停個紅燈、曬個太陽，打火機竟然在褲子的口袋裡爆炸。宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東幸好無傷，貼文說「不然就傷到兄弟了！」圖／翻攝自臉書
騎車停個紅燈、曬個太陽，打火機竟然在褲子的口袋裡爆炸。宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東幸好無傷，貼文說「不然就傷到兄弟了！」圖／翻攝自臉書

宜蘭連日高溫，宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東昨天騎車時，把打火機放在褲子口袋，未料騎到一半聽到「碰」一聲，打火機竟然爆裂，他在臉書貼出爆掉的打火機，直呼「太扯」，以前聽過打火機放轎車曝曬致高溫爆裂，沒想到放口袋也會，幸好沒有受傷，提醒民眾小心。

「你相信嗎？停個紅燈，曬個太陽，竟然在口袋裡爆炸，可能氣剩不多，不然就傷到兄弟了！」何建東把這件事及照片貼臉書，他說，昨天上午11時許騎機車外出，騎了十幾分鐘在路口等紅燈時，突然聽到褲子口袋發出「砰」，他嚇了一跳馬上停車，從口袋拿出打火機，赫見爆裂只剩塑膠殘殼。

底下大批網友回應，「恐怖耶」、「讓人感到害怕」、「保重啊，沒事就好」，何建東說「太扯了，第一次碰到，幸好無傷」；另有網友打趣問「傷到那個兄弟?」、「天氣真的太熱，還好『它』沒有受傷」。

對此，宜蘭縣消防局解釋，有可能當事人穿的長褲經過陽光曝曬，吸熱的溫度已經高了，加上騎車時體溫，造成打火機內「丁烷」易燃氣體膨脹，已有劣化的塑膠外殼承受不住壓力而造成爆裂，建議應選購合格商品，避免把打火機置於高溫處，以免危險。

騎車停個紅燈、曬個太陽，打火機竟然在褲子的口袋裡爆炸。宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東幸好無傷，貼文說「不然就傷到兄弟了！」圖／翻攝自臉書
騎車停個紅燈、曬個太陽，打火機竟然在褲子的口袋裡爆炸。宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東幸好無傷，貼文說「不然就傷到兄弟了！」圖／翻攝自臉書

高溫 宜蘭

延伸閱讀

貨物稅減免上路！中華車股價飆漲 網酸：補助都進車商口袋

網紅為博取流量抖音拍片炫耀｢第N次帶打火機登機｣艙內點火 遭罰行政拘留

口袋證券解析臺灣50指數 AI成市場亮點

打火機車內自燃...司機急拋車外手灼傷 標準局提醒選購要訣和防災作法

相關新聞

有那麼熱嗎？騎車打火機放褲口袋竟爆裂！羅東鎮代前主席餘悸猶存

宜蘭連日高溫，宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東昨天騎車時，把打火機放在褲子口袋，未料騎到一半聽到「碰」一聲，打火機竟然爆裂...

舊宿舍改闢停車場 基隆武昌街一帶停車困境解10月啟用

基隆市武昌街、中正路一帶住宅林立，臨近正濱漁港有觀光客，但停車空間嚴重不足，海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預...

科技幫忙抗空汙！花蓮工地啟用AI自動灑水防揚塵

施工工地容易引起揚塵影響空氣品質，最快的解決方式是灑水，不過需要耗費人力監看，也可能出現灑水不均的疑慮。花蓮縣政府為此積...

南迴公路413.8路基持續塌陷有行車危安 公路局嚴密監控

受楊柳颱風及接連大豪雨影響，台東南迴公路413.8公里大鳥段路基嚴重下陷，導致北上車道近百尺路面凹陷不平，議員及民眾擔心...

拍到你怕！宜蘭「測速王」在蘇澳 今年已取締6千件

宜蘭縣警局公布全縣88支固定式照相桿位置，民眾馬上瘋狂轉發。據縣警局統計，蘇澳鎮台9線103公里的南下測速桿今年取締件數...

基隆擬發公債蓋捷運掀熱議 議會關心財務狀況

基隆市政府為興建基隆捷運須持續籌措分攤款資金，將發行公債列為可行方案之一，市府雖說明目前還沒有實際發債計畫，但綠營議員質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。