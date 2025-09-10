有那麼熱嗎？騎車打火機放褲口袋竟爆裂！羅東鎮代前主席餘悸猶存

宜蘭連日高溫，宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東昨天騎車時，把打火機放在褲子口袋，未料騎到一半聽到「碰」一聲，打火機竟然爆裂，他在臉書貼出爆掉的打火機，直呼「太扯」，以前聽過打火機放轎車曝曬致高溫爆裂，沒想到放口袋也會，幸好沒有受傷，提醒民眾小心。

「你相信嗎？停個紅燈，曬個太陽，竟然在口袋裡爆炸，可能氣剩不多，不然就傷到兄弟了！」何建東把這件事及照片貼臉書，他說，昨天上午11時許騎機車外出，騎了十幾分鐘在路口等紅燈時，突然聽到褲子口袋發出「砰」，他嚇了一跳馬上停車，從口袋拿出打火機，赫見爆裂只剩塑膠殘殼。

底下大批網友回應，「恐怖耶」、「讓人感到害怕」、「保重啊，沒事就好」，何建東說「太扯了，第一次碰到，幸好無傷」；另有網友打趣問「傷到那個兄弟?」、「天氣真的太熱，還好『它』沒有受傷」。