聽新聞
0:00 / 0:00
有那麼熱嗎？騎車打火機放褲口袋竟爆裂！羅東鎮代前主席餘悸猶存
宜蘭連日高溫，宜蘭羅東鎮民代表會前主席何建東昨天騎車時，把打火機放在褲子口袋，未料騎到一半聽到「碰」一聲，打火機竟然爆裂，他在臉書貼出爆掉的打火機，直呼「太扯」，以前聽過打火機放轎車曝曬致高溫爆裂，沒想到放口袋也會，幸好沒有受傷，提醒民眾小心。
「你相信嗎？停個紅燈，曬個太陽，竟然在口袋裡爆炸，可能氣剩不多，不然就傷到兄弟了！」何建東把這件事及照片貼臉書，他說，昨天上午11時許騎機車外出，騎了十幾分鐘在路口等紅燈時，突然聽到褲子口袋發出「砰」，他嚇了一跳馬上停車，從口袋拿出打火機，赫見爆裂只剩塑膠殘殼。
底下大批網友回應，「恐怖耶」、「讓人感到害怕」、「保重啊，沒事就好」，何建東說「太扯了，第一次碰到，幸好無傷」；另有網友打趣問「傷到那個兄弟?」、「天氣真的太熱，還好『它』沒有受傷」。
對此，宜蘭縣消防局解釋，有可能當事人穿的長褲經過陽光曝曬，吸熱的溫度已經高了，加上騎車時體溫，造成打火機內「丁烷」易燃氣體膨脹，已有劣化的塑膠外殼承受不住壓力而造成爆裂，建議應選購合格商品，避免把打火機置於高溫處，以免危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言